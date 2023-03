Uciekli z restauracji nie płacąc rachunku, ale wpadli, bo w popłochu zostawili na stole telefon komórkowy o wartości tysiąca euro. Zdarzenie miało miejsce w Livorno we Włoszech. Gdy właściciel aparatu zadzwonił na swój numer, by dowiedzieć się, gdzie go zgubił, usłyszał w telefonie restauratora: "W lokalu, gdzie zjedliście bez płacenia".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Lokalny dziennik "Il Tirreno" podał, że do restauracji, specjalizującej się w serwowaniu owoców morza przyszło na obiad czterech dwudziestolatków z Florencji, którzy zamówili przystawki, pierwsze i drugie danie, deser oraz wino. Postanowili nie zapłacić rachunku wynoszącego 180 euro i po kolei zaczęli wychodzić. Jeden tłumacząc się bólem głowy i koniecznością zaczerpnięcia świeżego powietrza, drugi do łazienki. Uciekli z lokalu wszyscy. Próba przechytrzenia obsługi nie udała się jednak, bo jeden z klientów z powodu roztargnienia zostawił na stole telefon wart kilka razy więcej niż wynosił niezapłacony rachunek. Właściciel telefonu postanowił sprawdzić, gdzie go zostawił i zadzwonił na swój numer. Odebrał właściciel restauracji, który już zdążył wezwać policję. Nie złożył zawiadomienia o przestępstwie, bo skruszeni biesiadnicy zapłacili rachunek. Wtedy dopiero oddał telefon właścicielowi. Jak się okazuje, jednak i bez tego roztargnienia klienci zostaliby zidentyfikowani, bo wcześniej zamówili stolik dzwoniąc właśnie z "komórki" i zostawiając numer kontaktowy. Zobacz również: Brutalne morderstwo sześciu kobiet w Meksyku

