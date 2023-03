W sobotę 1 kwietnia we wszystkich dzielnicach Gdańska będzie można pozbyć się niebezpiecznych odpadów - takich, które nie mogą trafić do zwykłych pojemników, w altanach śmietnikowych. Po mieście przejedzie pojazd OZON, czyli Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych OZON / Urząd Miejski Gdańsk / Materiały prasowe

Na co dzień, aby pozbyć się odpadów niebezpiecznych gdańszczanie muszą udać się do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na Szadółkach. Dlatego 3 razy w roku Gdańskie Usługi Komunalne organizują Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych po wszystkich dzielnicach miasta.

Ekipa GUK będzie czekać na mieszkańców o konkretnych godzinach w wyznaczonych punktach. To dogodne miejsca zarówno dla pieszych, jak i dla osób, które zechcą przyjechać samochodem. Chciałabym też zaznaczyć, że są kategorie odpadów, które mogą być dostarczane wyłącznie bezpośrednio do Zakładu Utylizacyjnego i ta zbiórka ich nie obejmuje. To przede wszystkim papa, a także azbest, którego transport i utylizacja objęte są szczególnymi procedurami bezpieczeństwa - zapowiada Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Usługa OZON jest darmowa, ponieważ jest ona zawarta w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów, którą gdańszczanie regulują co miesiąc. Co ważne, z usługi mogą skorzystać tylko indywidualni odbiorcy. Podmioty gospodarcze są zobligowane do utylizacji odpadów niebezpiecznych na zasadach komercyjnych.

Na liście zużytych i zepsutych przedmiotów oraz opakowań, które 1 kwietnia będzie można oddać są:

Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki

Środki ochrony roślin i ich opakowania

Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne

Farby, lakiery oraz opakowania po nich

Smary, środki do konserwacji drewna i metali

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.

Zużyte baterie i akumulatory

Przepracowane oleje

Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki

Igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym (pochodzące z gospodarstw domowych, zabezpieczone i zapakowane)

Docelowo PSZOK na Szadółkach, który znajduje się na terenie Zakładu Utylizacyjnego, będzie działał pod nową nazwą: "Sorterownia Szadółki" i wejdzie w skład tworzonej sieci "Gdańskich Sorterowni". Pierwszy z sześciu takich punktów zostanie otwarty w tym roku na Rudnikach przy ul. Elbląskiej 66.

W przyszłym roku podobne miejsce zostanie utworzone na Osowej.