​Turyści, którzy wędrują po Bieszczadach muszą uważać na bliskie spotkania z niedźwiedziami - podaje portal rzeszow.naszemiasto.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał mieszkaniec Katowic, do spotkania z drapieżnikiem doszło podczas robienia fotografii na szlaku.

Wykonałem parę zdjęć, a po chwili kilkadziesiąt metrów ode mnie, przez drogę bardzo szybko przebiegł mały misiek, za nim matka, stanęła na dwóch nogach i mnie oceniała. Zrobiłem kilka kroków do tyłu, nie patrząc jej w oczy, nadal tam stała, więc zrobiłem zdjęcie, a ona jak gdyby nic zniknęła wśród drzew, dopiero wtedy za nią przebiegł drugi mały- powiedział mieszkaniec Katowic.

Mężczyzna miał świadomość w jak groźnej sytuacji się znajdował, ale zachował zimną krew i nie rzucił się panicznie do ucieczki. To jeden z warunków, by wyjść z takiego spotkania bez szwanku.

Co robić podczas spotkania z drapieżnikiem?

Nie należy hałasować , by dać im szansę zejścia nam z drogi.

, by dać im szansę zejścia nam z drogi. Trzeba unikać młodników lub gęstych zarośli . Jeśli jednak dojdzie do spotkania z zaskoczenia, należy zachować spokój, bo atak wcale nie jest przesądzony. Niedźwiedź atakuje z reguły w obronie żeru lub matka broniąc młodych.

. Jeśli jednak dojdzie do spotkania z zaskoczenia, należy zachować spokój, bo atak wcale nie jest przesądzony. Niedźwiedź atakuje z reguły w obronie żeru lub matka broniąc młodych. W przypadku gdy zwierzę jest nieświadome naszej obecności należy wycofać się spokojnie, nie robiąc hałasu . Gdy nas widzi, nie można uciekać, gdyż może być to sygnał do ataku.

. Gdy nas widzi, nie można uciekać, gdyż może być to sygnał do ataku. Nie można również patrzeć mu w oczy. Trzeba wycofać się spokojnie, ale obserwując zwierzę.

Trzeba wycofać się spokojnie, ale obserwując zwierzę. W przypadku, gdy niedźwiedź się zbliża, należy pozostać na miejscu i odezwać się spokojnym głosem. Jeśli się zatrzyma, trzeba zwiększyć dystans powoli odchodząc.



Gdy nastąpi atak zachowuj się biernie!