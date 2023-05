39 autobusów elektrycznych za około 88 mln zł trafi do podkarpackich samorządów w Ustrzykach Dolnych, Jarosławiu, Mielcu, Stalowej Woli oraz Jaśle. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zostały podpisane umowy w ramach programu "Zielony Transport Publiczny".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Gmina Ustrzyki Dolne otrzymała łącznie 26 mln zł, z czego ponad 6 mln to pożyczka. Samorząd chce kupić za te pieniądze 10 autobusów elektrycznych.

Zarząd Mielca dostał 8,5 mln złotych, co pozwala na zakup 5 autobusów. Jarosław otrzymał 26 mln złotych, z czego 20 mln to dotacja, a reszta to pożyczka. Z tych środków ma być kupionych 13 pojazdów elektrycznych.

Stalowa Wola otrzyma 12,2 mln zł i za te pieniądze kupi 5 autobusów. Jasło może liczyć na kwotę 14,5 mln zł, z czego 11,3 mln to dotacja, a reszta pożyczka. Według planów, ma się pojawić nowych 6 pojazdów.

Dbanie o środowisko to priorytet

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaznaczyła na konferencji prasowej, jak bardzo ważne jest dbanie o środowisko, w którym żyjemy. Dlatego bardzo się cieszę, że samorządy województwa podkarpackiego korzystają z możliwości dofinansowania i blisko 88 mln zł zostanie przeznaczone na zakup 39 zeroemisyjnych autobusów, które będą jeździć po miejscowościach naszego regionu - stwierdziła.

Artur Michalski - wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przekonywał w Rzeszowie, że dzięki środkom udaje się realizować cel dbania o środowisko.

Dzięki naszemu systemowi finansowania możemy wspierać przedsięwzięcia polegające na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie i umożliwieniu organizatorom transportu publicznego zakupu autobusów nieemitujących żadnych zanieczyszczeń do powietrza - pojazdów czystych, ekologicznych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku - powiedział wiceprezes NFOŚiGW.

Artur Michalski zaznaczył również, że na Podkarpaciu każdy samorząd, który złożył wniosek, otrzymał dofinansowanie. Jego zdaniem jest to dowód, który świadczy o tym, że dotacje są przyznawane bez względu na przynależność polityczną.

Opracowanie: Kacper Malinowski