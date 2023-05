Osadę wstępnie datowaną na okres rzymski i prawdopodobnie związaną z kultura przeworską odkryli archeolodzy pracujący przy budowie via Carpatii, czyli drogi S19 na Podkarpaciu. Pomiędzy Krosnem a Miejscem Piastowym, archeolodzy wyznaczyli trzy stanowiska, na jednym z nich już udało się dokonać znaczących odkryć.

Stanowisko archeologiczne na budowie S19 / GDDKiA Rzeszów /

Badania archeologiczne między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe, są realizowane na zlecenie GDDKiA. Wyznaczono tam trzy stanowiska. Dwa w miejscowości Targowiska: jedno o powierzchni 42,2 ara, drugie 18,9 ara. Tam badania już się zakończyły.

Trzecie, największe stanowisko w Miejscu Piastowym, jest obecnie eksplorowane. Jego powierzchnia to 335,52 ara. Do tej pory archeolodzy przebadali około 70 arów i to właśnie tam odkryli wyraźnie rysujące się obiekty osady, która wstępnie jest datowana na okres wpływów rzymskich.

Odkryliśmy grób ze schyłku neolitu, części ceramiki, a przede wszystkim osadę wstępnie datowaną na okres rzymski. Możliwe, że związaną z kulturą przeworską - mówi jeden z pracujących na miejscu archeologów. Odkryta osady zajmuje 3 hektary. Prawdopodobnie pozostała jej część znajduje się poza terenem inwestycji, a inna została zniszczona już dawno temu podczas budowy istniejącej obok drogi krajowej numer 28 - dodaje archeolog.

Co znaleźli badacze?

Ślady domostw zachowane są w postaci jam po słupach oraz jam gospodarczych. Jeśli chodzi o grób neolityczny, to jest to odosobniony przypadek. Znajduje się on na krawędzi inwestycji, niewykluczone, że jest tam większe cmentarzysko - dodaje archeolog.

Budowa nowych dróg w Polsce jest poprzedzona sprawdzeniem terenu przez archeologów.

To, co odkryto przy budowie S19 to dopiero początek prac, które według harmonogramu mają potrwać jeszcze dwa miesiące. Na razie nie wiadomo, czy spowodują one opóźnienie budowy S19. Teren, na którym dokonano odkryć czasowo został wyłączony z prac budowalnych. Dalsze decyzje ma podjąć konserwator zabytków.