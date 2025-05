Poznań stał się świadkiem historycznego wydarzenia. Ks. Stanisław Streich, zamordowany przez komunistę w 1938 roku, został uroczyście ogłoszony nowym błogosławionym Kościoła katolickiego. Uroczystościom beatyfikacyjnym przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Duchowni oraz wierni zgromadzeni na mszy świętej beatyfikacyjnej ks. Stanisława Streicha / Marek Zakrzewski / PAP

Ks. Stanisław Streich, zamordowany w 1938 roku, został ogłoszony błogosławionym w Poznaniu.

Kula, która zabiła księdza, zatrzymała się w Ewangeliarzu, co podkreśla jego wierność wierze.

Życie ks. Streicha uczy, jak przezwyciężać zło dobrem, stanowiąc inspirację dla kapłanów i wiernych. Jak ten przykład może wpłynąć na nasze codzienne życie?

Męczeńska śmierć i droga do chwały

Ks. Streich zginął śmiercią męczeńską 27 lutego 1938 roku w kościele w Luboniu koło Poznania, zastrzelony podczas Mszy świętej dla dzieci. Proces beatyfikacyjny, zainicjowany w 2017 roku, jest hołdem dla jego niezłomnej wiary i niezwykłego poświęcenia.

W trakcie uroczystości na placu katedralnym metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński zwrócił się do legata papieskiego o wpisanie sługi Bożego księdza Stanisława Streicha w poczet błogosławionych. Odczytany został papieski list apostolski.

"Naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stanisław Streich, prezbiter diecezjalny, męczennik, nieustraszony pasterz, owocnie pełniący dzieła społecznej miłości i wierny świadek Ewangelii aż do przelania krwi, był odtąd nazywany błogosławionym oraz aby 27 lutego w dniu jego narodzin dla nieba co roku jego wspomnienie mogło być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo" - napisał 13 maja papież Leon XIV.

Po odczytaniu listu, na murach katedry odsłonięto wizerunek nowego błogosławionego. Do ołtarza wniesiono również relikwie ks. Streicha, umieszczone w relikwiarzu mającym kształt księgi Ewangelii. To właśnie w niej zatrzymała się kula z oddanego przez zamachowca strzału. Tekst otwartej księgi to słowa lekcji i Ewangelii z dnia męczeńskiej śmierci. Relikwiarz wniósł obecny proboszcz parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu, ks. Roman Kubicki. Nowy błogosławiony był pierwszym proboszczem tej parafii, a zginął w kościele, który powstał dzięki jego staraniom.

Msza święta beatyfikacyjna ks. Stanisława Streicha / Marek Zakrzewski / PAP

Polska ziemią świętych i błogosławionych

Kard. Marcello Semeraro w homilii zauważył, że beatyfikacja Stanisława Streicha, kapłana i męczennika za wiarę, apostoła braterstwa, potwierdza, że Polska jest ziemią świętych i błogosławionych. Przypomniał przy tym m.in. św. Jana Pawła II, św. Faustynę Kowalską, bł. prymasa Stefana Wyszyńskiego, bł. Urszulę Ledóchowską i bł. Jerzego Popiełuszkę.

Podkreślił również podobieństwo męczeństwa ks. Streicha do śmierci św. biskupa Stanisława: Tradycja głosi, że został on zamordowany u stóp ołtarza podczas odprawiania mszy świętej, podobnie jak stało się to po wielu wiekach w przypadku ks. Stanisława Streicha.

Legat papieski zaznaczył, że męczeństwo ma związek z samą istotą chrześcijaństwa, a w śmierci męczenników spełniają się słowa Chrystusa: ziarno pszenicy, jeśli obumrze, przynosi plon.

Kościół nie jest osłabiany przez prześladowania. Przeciwnie, jest przez nie umacniany. Kościół jest polem pańskim, na którym zbiera się zawsze obfity plon, ponieważ ziarna, które padają jedno po drugim, odradzają się pomnożone. Dziś możemy powiedzieć, że błogosławiony Stanisław Streich nadal przemawia - już nie z ambony kościoła, w którym został barbarzyńsko zamordowany, ale z ambony swojego ofiarowanego życia - dodał.

Przesłanie życia błogosławionego dla współczesnych

Hierarcha podkreślił, że nowy błogosławiony uczy, że tam, gdzie zło jest najbardziej odczuwalne, możemy bardziej szukać Boga i Jego miłości. Przeżywanie w sposób chrześcijański codziennych trudności oznacza przeciwstawianie się złu przez dobro, dobro miłości i dar z siebie, dobro przebaczenia i modlitwy. Ofiara, którą za swojego życia złożył błogosławiony jest zatem wezwaniem do przeżywania naszych wzajemnych relacji poprzez przyjmowanie drugiej osoby z jej potrzebami i trudnościami. Nawet jeśli wiąże się to z wysiłkiem miłosierdzia - zaznaczył kard. Semeraro.

Przesłanie życia błogosławionego księdza Streicha jest skierowane również do kapłanów: Wiemy, że nasze czasy są niekiedy wrogie głoszeniu Ewangelii. Dlatego jesteśmy powołani do życia jako apostołowie i misjonarze, nie w odległych krajach, ale w naszej Europie, tradycyjnie katolickiej od starożytności. Mamy za zadanie na nowo głosić orędzie Chrystusa, tak, aby przemawiało ono do współczesnych ludzi.

Legat papieski podziękował również poprzedniemu metropolicie poznańskiemu, abp. Stanisławowi Gądeckiemu, który zainicjował sprawę beatyfikacji i doprowadził ją do końca. W uroczystej Mszy św. wzięli udział m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda, biskupi i arcybiskupi z całej Polski, przedstawiciele władz państwowych i pielgrzymi z całej archidiecezji.

Abp senior archidiecezji krakowskiej Stanisław Dziwisz / Marek Zakrzewski / PAP

Życie i śmierć ks. Stanisława Streicha

Ks. Stanisław Streich urodził się 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do gimnazjum humanistycznego. W 1920 roku został przyjęty do seminarium duchownego w Poznaniu i rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne, które kontynuował następnie w seminarium w Gnieźnie.

W dekrecie o męczeństwie zapisano, że ks. Streich dał się poznać jako duszpasterz gorliwy i sumienny, zatroskany o zbawienie swoich wiernych, którym nie szczędził czasu i sił. Jego troska o robotników była źle postrzegana przez komunistów, którzy uważali Kościół i jego przedstawicieli za winnych ucisku i podporządkowania klas ubogich.

27 lutego 1938 roku o godz. 10.00 ks. Stanisław Streich rozpoczął celebrację Mszy św. Kiedy skierował się ku ambonie, aby przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie, nieoczekiwanie z tłumu pewien człowiek strzelił dwukrotnie do kapłana, mierząc w jego twarz. Ksiądz zginął od pierwszej kuli. Druga kula trafiła w podniesiony ewangeliarz. Ksiądz natychmiast padł do tyłu na prawy bok i już się nie poruszył. Po kilku sekundach zamachowiec oddał dwa kolejne strzały w plecy ks. Streicha.

3 marca 1938 roku odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana, któremu przewodniczył bp Walenty Dymek. W uroczystościach wzięło udział około 20 tysięcy osób. Sława męczeństwa ks. Streicha trwała przez lata, choć w sposób ukryty, ze względu na okoliczności reżimu komunistycznego. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 28 października 2017 r. Zgodę na opublikowanie dekretu potwierdzającego męczeństwo kapłana archidiecezji poznańskiej papież Franciszek wydał 23 maja 2024 roku.

Leon XIV: "Wzór poświęcenia Ewangelii i braciom"

Papież Leon XIV podczas niedzielnego spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra nawiązał do beatyfikacji księdza Stanisława Streicha, która odbyła się w sobotę w Poznaniu. Podkreślił, że polski kapłan został zabity z nienawiści do wiary i nazwał go świadkiem oddania dla Ewangelii i bliźnich.

Niech jego przykład zachęci szczególnie kapłanów, by hojnie poświęcali się dla Ewangelii i dla braci - powiedział papież. Jak zaznaczył Leon XIV, jego zaangażowanie społeczne i pomoc ubogim przeszkadzały zwolennikom ideologii komunistycznej.

Papież pozdrowił też Polaków, w tym uczestników pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich, i przypomniał, że sobota była dniem modlitw za Kościół w Chinach. Niech chińscy katolicy będą radosnymi świadkami Ewangelii - także pośród prób - mówił.

Ojciec Święty objął modlitwą wszystkie narody cierpiące z powodu wojen. Wspomniał również 10. rocznicę ogłoszenia encykliki Laudato si’ i podziękował tym, którzy troszczą się o "wspólny dom" - Ziemię. Na zakończenie poprosił wiernych o modlitwę i wsparcie na początku swego pontyfikatu, zachęcając, by wszyscy chrześcijanie byli "wrażliwymi i współczującymi" świadkami Bożej miłości.