Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków podczas swojej pierwszej audiencji generalnej w Watykanie. Ojciec Święty zachęcił do słuchania Słowa Bożego, by "móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym".

Papież Leon XIV / Abaca/ABACA / East News Papież, przemawiając do Polaków po włosku, nawiązał do wygłoszonej wcześniej katechezy, w której przywołał przypowieść o siewcy. Leon XIV powiedział: "Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Obraz pól, zasianych ziarnem, harmonijnie wpisuje się w krajobraz waszej pięknej, ojczystej ziemi". Pozwólcie, by także ziarno Słowa Bożego mogło w was zakiełkować i wydać obfity plon. Słuchajcie tego słowa z uwagą, by móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Z serca Wam błogosławię - dodał papież. Na papieską audiencję generalną na placu Świętego Piotra przybyły tysiące osób z całego świata, wśród nich wielu Polaków. Rozmowy ws. Ukrainy w Watykanie? "Leon XIV potwierdził gotowość" Premier Włoch Giorgia Meloni podczas telefonicznej rozmowy z papieżem Leonem XIV otrzymała potwierdzenie, że gotów jest on udostępnić Watykan na rozmowy w sprawie pokoju na Ukrainie. W wydanym komunikacie kancelaria włoskiej premier relacjonując jej rozmowę z papieżem, wyjaśniła, że jej tematem były następne kroki na rzecz budowy sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Jak zaznaczono, do rozmowy tej doszło po wcześniejszych konsultacjach Giorgii Meloni z prezydentem USA Donaldem Trumpem z udziałem europejskich przywódców. To w jej trakcie poproszono włoską premier o sprawdzenie gotowości Stolicy Apostolskiej do udzielenia gościny uczestnikom negocjacji. "Otrzymawszy od Ojca Świętego potwierdzenie gotowości udostępnienia Watykanu na rozmowy stron prezes Rady Ministrów wyraziła głęboką wdzięczność w związku z otwartością papieża Leona XIV i za jego nieprzerwane zaangażowanie na rzecz pokoju"- głosi komunikat włoskiego rządu. Zobacz również: Egzekucja pod Madrytem. Nieznany sprawca zastrzelił wroga Kijowa

