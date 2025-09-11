Policja z Ostrzeszowa (woj. wielkopolskie) szuka Krzysztofa Grafa i jego żony Zuzanny Graf. Funkcjonariusze podkreślają, że życie i zdrowie małżeństwa może być zagrożone.

Zaginione małżeństwo na zdjęciu udostępnionym przez policję / Policja

Małżeństwo ostatni raz było widziane w środę ok. godz. 9 rano. "Istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia małżonków" - podkreśla Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie w krótkim komunikacie.

Funkcjonariusze nie ujawniają bliższych okoliczności zaginięcia małżeństwa. Nie podają również, na jakiej podstawie uznano, że życie i zdrowie pary może być zagrożone.

Zaginiony Krzysztof Graf / Policja

Wszyscy, którzy mogą pomóc w odnalezieniu zaginionych, proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie pod numerem telefonu 47 77 57 200, 211 lub 213.

