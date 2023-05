Od piątku do niedzieli na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywa się XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Podczas ostatniej edycji wydarzenia, zaprezentowanych zostało niemal 1500 sztuk zwierząt, które podziwiało prawie 22 tys. gości targowych.

XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych / Paweł Jaskółka / PAP

Jak podkreślili organizatorzy, odbywająca się w cyklu dwuletnim Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych "to najważniejsze i niewątpliwie cieszące się ogromną popularnością wydarzenie dedykowane sektorowi hodowlanemu".



Trzydniowe święto hodowców od lat skupia znakomite grono hodowców prezentujących zwierzęta oraz producentów i dystrybutorów pokazujących najnowszą technologię i rozwiązania wykorzystywane w rolnictwie, czy chowie zwierząt - podano.



Wystawie przyświeca również idea zdrowego żywienia.



Organizatorzy podkreślili, że Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych to także "czas poszukiwań nowych rozwiązań, czerpania inspiracji oraz zdobywania wiedzy w ramach spotkań ze znanymi w kraju autorytetami". Rozbudowany cykl pokazów i szkoleń towarzyszących Wystawie to już tradycja. Stałym punktem programu są specjalne strefy dla dzieci oraz liczne degustacje - wskazano.



Wystawa atrakcyjna dla najmłodszych

Udział rodzin z dziećmi oraz grup żłobkowych i przedszkolnych to nieodłączna część Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. "Plenerowa lekcja biologii" jest dla najmłodszych uczestników Wystawy niezwykle ciekawym doświadczeniem. Maluchy mogą z bliska zobaczyć krowę, kozę, owcę czy konia, a także mniejsze zwierzęta jak króliki, szynszyle, a nawet ślimaki czy pszczoły. Nie zabraknie również dodatkowych atrakcji dla zwiedzających w postaci Strefy Dziecka oraz Strefy Degustacyjnej - wskazano.



Wstęp na wydarzenie dla dzieci do 6 roku życia jest bezpłatny.



Organizatorami XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Związki Hodowców Zwierząt oraz Grupa MTP.



XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych potrwa do niedzieli, 14 maja.