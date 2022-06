Spektakularne przedstawienia o dziejach naszego narodu powracają do Murowanej Gośliny. W piątek premierowym widowiskiem rozpocznie się tegoroczny cykl nocnych widowisk "Orzeł i Krzyż".

Widowisko historyczne "Orzeł i Krzyż" /

Miejscowość położoną blisko 20 kilometrów od Poznania, co roku odwiedza kilkanaście tysięcy osób, by doświadczyć spektakularnego show przygotowanego przez 300 aktorów. W tym roku zaplanowano łącznie osiem spektakli, odbywających się w każdy piątek i sobotę od 24 czerwca do 16 lipca.

Przedstawienia rozpoczynają się tuż po zachodzie słońca, około g. 21.30. Organizatorzy zapewniają, że plenerowe widowiska "Orzeł i Krzyż" to rozrywka dedykowana całym rodzinom. Od kilku lat spektakle o historii Polski edukują, a także dostarczają porcję solidnej rozrywki dla widzów w każdym wieku.

Spektakl, w którym w 90 minut przenosimy w podróż po dziejach Polski. Od legend i założenia państwa polskiego, przez średniowiecze, złoty wiek aż po odzyskanie niepodległości i Solidarność. Ta unikalna forma widowiska sprawia, że opowiadamy historię w sposób narracyjny. Nie rekonstruujemy bezpośrednio wydarzeń, ale wprowadzamy widza w spektakl, trochę w plenerowy film. Używamy efektów specjalnych, malowania światłem, mappingów na wodzie, efektów pirotechnicznych - tak, by nie tylko oglądać, ale i przeżywać tę historię, będąc na trybunie naszego widowiska ­- wyjaśniła Michał Motyl ze stowarzyszenia Dzieje, które organizuje historyczny spektakl.

Przewodnikiem po historii Polski jest Stańczyk, błazen zatroskany losami ojczyzny. W ciągu 1,5 godziny przeprowadza odbiorców przez dobrze znane legendy o królu Popielu czy o królu Kraku i Smoku Wawelskim. Narrator pomaga też widzom zrozumieć najbardziej kluczowe fakty historyczne, jak Chrzest Polski, Bitwa Pod Grunwaldem czy powstanie Solidarności. Oprócz Stańczyka, w każdym spektaklu, na plenerowej scenie pojawia się ponad 300 aktorów, którzy wcielają się w 1500 postaci.

Przygotowania do spektaklu trwają od kilku miesięcy. Przez ostatni tydzień w Parku Dzieje trwały próby generalne. Większość z nich odbywała się po zmroku. Premiera pierwszego po pandemicznej przerwie widowiska dziś o g. 21.30.