Ta niewielka pierzasta sówka to przede wszystkim mieszkanka terenów górskich, dość rzadko występująca w Polsce. Widywana jest głównie na północy i południu kraju. Ostatnio pojawiła się w Obornikach ( Wielkopolska). Na terenie nadleśnictwa odnotowano jej trzy nowe stanowiska.

/ Fot. o. Sergiusz Niziński / Materiały prasowe

Pierzasta sówka Włochatka to stosunkowo mała sowa o zaokrąglonej sylwetce i dużej głowie. Ta rzadka sowa lubi zajmować dziuple wykute przez dzięcioła czarnego lub inne otwory w pniach drzew, choć korzysta również z budek lęgowych. Wybiera dziuple z wejściem, przez które ledwo może się wcisnąć, jednak wewnątrz są one głębokie i w miarę przestronne. Ta strategia zapewnia jej większą ochronę przed drapieżnikami.

Szacuje się, że w naszym kraju populacja włochatki liczy do 2000 par.

„Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu do tej pory powołano dla sów dwie strefy ochronne, są przeznaczone dla puchaczy. Zatem kolejne trzy i to dla włochatki, to naprawdę cenne obszary. Ideą ochrony strefowej jest zabezpieczenie miejsc gniazdowania i zagwarantowanie najrzadszym ptakom w Polsce spokoju podczas trwania sezonu lęgowego. Stąd w obrębie strefy ścisłej całorocznej ochrony nie wolno przebywać ani wykonywać żadnych prac bez odpowiedniego zezwolenia. Powoływane są one decyzją właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W przypadku włochatki strefa ochrony całorocznej sięga promieniem do 50 metrów od gniazda” -zwraca uwagę rzecznik prasowy RDLP w Poznaniu Tomasz Maćkowiak.