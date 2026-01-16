W wielkopolskich Myjomicach doszło do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego. Pomimo akcji ratunkowej i heroicznej postawy matki, nie udało się uratować życia 11-letniego chłopca.

Tragiczny pożar w Myjomicach; nie żyje 11-letnie dziecko / KP PSP w Kępnie /

W Myjomicach doszło do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego.

Nie żyje 11-letni chłopiec z niepełnosprawnością.

Okoliczności tragedii oraz przyczyny pożaru będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.

Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 14:40. Służby zostały wezwane do pożaru domu jednorodzinnego w Myjomicach (pow. kępiński, woj. wielkopolskie).

Jeszcze przed przybyciem strażaków rodzice zdołali ewakuować z płonącego budynku dwoje dzieci.

Matka podjęła próbę uratowania kolejnego dziecka - 11-letniego chłopca z niepełnosprawnością, który znajdował się na poddaszu. W tym czasie ogień gwałtownie się rozprzestrzeniał.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / KP PSP w Kępnie /

Myjomice. Nie żyje 11-letni chłopiec

Po przyjeździe pierwszych zastępów straży pożarnej ratownicy ewakuowali z budynku 38-letnią kobietę oraz chłopca. Natychmiast rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową.

Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia 11-letniego dziecka nie udało się uratować. Kobieta natomiast została przetransportowana do szpitala.

Okoliczności tragedii oraz przyczyny pożaru będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.