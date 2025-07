Niezwykłe znalezisko na dnie jeziora Lednica (Wielkopolskie). Archeolodzy natrafili na unikatową belkę z ludzką twarzą sprzed tysiąca lat. O tym sensacyjnym odkryciu poinformowało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

To jedno z najbardziej niezwykłych odkryć archeologicznych ostatnich lat / Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy / Facebook

Niezwykłego odkrycia dokonali naukowcy z Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na dnie jeziora Lednica, wśród pozostałości dawnych umocnień grodu piastowskiego, odkryli oni doskonale zachowaną drewnianą belkę z realistycznie wyrzeźbioną ludzką twarzą sprzed tysiąca lat.

Belka ma 1,34 metra długości i kilkanaście centymetrów średnicy.

To, co czyni ją wyjątkową, to starannie wykonane przedstawienie ludzkiej twarzy - podkreślają naukowcy. Rzeźba łączy cechy płaskorzeźby i pełnej formy.

Wyraźnie zarysowane czoło, policzki, brwi, oczodoły oraz broda zostały wyrzeźbione z niezwykłą precyzją.

Nos i usta mają uproszczony, schematyczny kształt, jednak całość sprawia wrażenie realistycznego portretu.

Zdaniem badaczy, tak staranne wykonanie świadczy nie tylko o wysokim poziomie umiejętności dawnych rzemieślników, ale także o znaczeniu, jakie przypisywano temu wizerunkowi.

Przedstawienie twarzy na belce wpisuje się w stylistykę wczesnośredniowiecznych rzeźb słowiańskich, znanych z terenów dzisiejszej Polski, Niemiec i Rosji.

Tajemnicza twarz sprzed chrztu Polski?

Przeprowadzone badania dendrochronologiczne pozwoliły ustalić, że drewno, z którego wykonano belkę, pochodzi z drzewa ściętego około 967 roku, z możliwym przedziałem czasowym między 960 a 975 rokiem.

Oznacza to, że zabytek ten może pochodzić z czasów poprzedzających budowę głównych fortyfikacji grodu na Ostrowie Lednickim, które powstawały i były przebudowywane w latach 976–999.

Kiedy dokładnie wyrzeźbiono na niej ludzką twarz, pozostaje zagadką.

Naukowcy nie wykluczają, że mogło to nastąpić jeszcze przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I, co czyni znalezisko jeszcze bardziej intrygującym.