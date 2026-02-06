Zmarł Jan Smoleński - współzałożyciel Ampol-Merol, jednej z największych film działających w sektorze rolnictwa. "Pan Jan przeżył 78 pięknych lat" - napisano w oficjalnym pożegnaniu na profilu przedsiębiorstwa.

Zmarł Jan Smoleński, współzałożyciel potentata z branży rolniczej (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością, która napełniła nas wszystkich ogromnym żalem. Tej nocy odszedł od nas Jan Smoleński - Współzałożyciel Ampol-Merol, nasz Szef, ale przede wszystkim Najukochańszy Mąż, Tatuś, Dziadek i Pradziadek.

Pan Jan przeżył 78 pięknych lat" - taka informacja pojawiła się w czwartkowy wieczór na profilu firmy Ampol-Merol w mediach społecznościowych.

W komunikacie podkreślono, że zmarły słynął z pasji, ciężkiej pracy i niezwykłej życzliwości dla drugiego człowieka. Zapewniono, że promowane przez niego wartości pozostaną fundamentem przedsiębiorstwa.

Portal money.pl przypomniał, że Jan Smoleński rozpoczął działalność pod koniec lat 80., a od 1992 r. jego firma, z siedzibą w kujawsko-pomorskim Wąbrzeźnie, zajmuje się dystrybucją środków do produkcji rolnej (nasion, nawozów, środków ochrony roślin, pasz). W biznes zaangażowała się także jego żona.

Ampol-Merol w 2025 r. zajął 92. miejsce w zestawieniu 200 największych polskich firm "Wprost".

Według informacji tygodnika, roczne przychody firmy przekraczają miliard złotych.