Ponad 2 miliony złotych – tyle, według śledczych, miały wyłudzić trzy kobiety, fałszując dane o liczbie uczniów w niepublicznych placówkach oświatowych w Olsztynie. Sprawa wyszła na jaw po żmudnym śledztwie, w którym przesłuchano niemal 700 osób. Zatrzymane usłyszały ponad 200 zarzutów.

Śledztwo prowadzone przez policjantów z Olsztyna oraz Prokuraturę Okręgową w Olsztynie dotyczyło podejrzenia wyłudzenia co najmniej 2 milionów złotych dotacji oświatowej w latach 2019-2021.

Jak ustalili śledczy, niepubliczne placówki oświatowe w Olsztynie miały przedstawiać fałszywe dane o liczbie słuchaczy, aby uzyskać większe środki finansowe z Urzędu Miasta.



Fałszywi uczniowie na listach

W dokumentacji szkół pojawiały się osoby, które faktycznie nie uczęszczały na zajęcia – w tym osoby przebywające za granicą, te które już zakończyły naukę, a nawet osoby zmarłe.

"Warunkiem przyznania dotacji było wskazanie, że słuchacze uczestniczyli w co najmniej połowie zajęć" – podkreślają śledczy.



W toku postępowania przesłuchano prawie 700 osób, z których większość nie potwierdziła udziału w zajęciach.

Trzy kobiety – 27-latka i 42-latka z województwa mazowieckiego oraz 30-latka z województwa warmińsko-mazurskiego – usłyszały ponad 200 zarzutów. Jedna z nich była dyrektorką, pozostałe właścicielkami placówek.

