Już od 75 lat zespół "Mazowsze" zachwyca publiczność w kraju i na świecie, będąc nie tylko ambasadorem polskiej kultury, ale i żywym pomnikiem tradycji. Jak narodziła się legenda, którą Jerzy Waldorff nazwał "perłą w koronie Rzeczypospolitej"?

Na zdjęciu z grudnia 2023 roku występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Toruniu / Tytus Żmijewski / PAP

Narodziny legendy: początek "Mazowsza"

Był 6 listopada 1950 roku, gdy na scenie Teatru Polskiego w Warszawie rozbrzmiały pierwsze dźwięki premierowego programu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Po dwóch latach żmudnych przygotowań, prób i ćwiczeń, publiczność mogła podziwiać artystyczną wizję Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej - duet, który na zawsze odmienił oblicze polskiego folkloru.

Zespół powstał w 1948 roku z inicjatywy Sygietyńskiego, wybitnego muzyka i kompozytora, oraz jego żony Miry - słynnej aktorki i śpiewaczki. Oficjalnie utworzenie "Mazowsza" zatwierdziło Ministerstwo Kultury i Sztuki, a siedzibą zespołu stał się pałac w Karolinie pod Warszawą - miejsce, które do dziś tętni muzyką i tańcem.

Misja: ocalenie polskiej tradycji

Założyciele "Mazowsza" mieli jasny cel: zachować i przekazać przyszłym pokoleniom bogactwo polskiej kultury ludowej. "W dziele tworzenia »Mazowsza« przyświecał im cel ocalenia od zapomnienia kultury i tradycji polskich wsi i miasteczek. Aby jak najwierniej odtworzyć tradycję i obyczaje ludowe, Tadeusz Sygietyński i Mira Zimińska-Sygietyńska jeździli po całej Polsce, prowadząc wnikliwe badania terenowe. Sygietyński zbierał ludowe melodie oraz wyławiał młode talenty. Zimińska natomiast poszukiwała tradycyjnych strojów" - czytamy na stronie zespołu.

Inspiracją dla Sygietyńskiego były prace Oskara Kolberga, wybitnego etnografa i muzykologa, który całe życie poświęcił dokumentowaniu polskiego folkloru. Tę pasję i dążenie do autentyczności widać było już podczas pierwszych występów "Mazowsza", gdzie piosenki i tańce z regionów opoczyńskiego, kurpiowskiego i mazowieckiego zachwycały precyzją i barwnością.

Od Warszawy do świata: triumfalny marsz "Mazowsza"

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - zdjęcie z archiwum PAP z 1965 roku / Dionizy Gładysz / PAP

Po warszawskiej premierze zespół szybko zdobył serca publiczności w całej Polsce, a już w 1951 roku rozpoczął międzynarodową karierę, występując w Związku Radzieckim. W 1954 roku "Mazowsze" przekroczyło żelazną kurtynę, prezentując polski folklor we Francji, a kilka lat później w Stanach Zjednoczonych. Kolejne lata to nieustanne rozszerzanie repertuaru o pieśni i tańce z nowych regionów, a także o utwory religijne i patriotyczne.

Przez ponad siedem dekad zespół dał tysiące koncertów, odbył ponad 300 tournée zagranicznych i odwiedził 53 kraje. "Jerzy Waldorff, wybitny polski krytyk muzyczny, nazwał »Mazowsze« perłą w koronie Rzeczypospolitej. To stwierdzenie najpełniej oddaje rangę i wartość zespołu, który od 75 lat porywa publiczność na całym świecie, pełniąc zaszczytną funkcję Ambasadora Polskiej Kultury" - przypominają członkowie zespołu.

Trudne chwile i nowe otwarcie

Mira Zimińska-Sygietyńska na zdjęciu z października 1988 roku / Afa Pixx/Zenon Żyburtowicz / PAP

Rok 1955 był przełomowy dla zespołu - zmarł Tadeusz Sygietyński, a stery "Mazowsza" przejęła jego żona. Mira Zimińska-Sygietyńska przez kolejne dziesięciolecia nie tylko utrzymała poziom artystyczny zespołu, ale i nadała mu zupełnie nową energię. Kierowała "Mazowszem" aż do swojej śmierci w 1997 roku, stając się jedną z najbardziej zasłużonych postaci w historii polskiej kultury.

Po jej odejściu "Mazowsze" stanęło w obliczu poważnych wyzwań. Po śmierci Miry "Mazowsze" przeżywało słabszy okres w swojej historii, zarówno kadrowy, organizacyjny, jak i finansowy. Trzeba było wszystko odbudować. W tej chwili, idąc za myślą twórców, zmierzamy w kierunku rozszerzenia repertuaru o widowiska muzyczne dla dorosłych, takie jak opera narodowa "Krakowiacy i górale", przedstawienia typu "Betlejem polskie" czy interpretacje poezji Adama Mickiewicza w widowisku "Pielgrzym" z muzyką Stanisława Moniuszki - mówi Jacek Boniecki, dyrektor zespołu.

"Mazowsze" dziś: tradycja i nowoczesność

Zespół "Mazowsze". 75 lat legendy na światowych scenach / Piotr Molecki / East News

Obecnie zespół liczy około 170 artystów - tancerzy, chórzystów i muzyków. Współczesny program "Mazowsza" obejmuje utwory z ponad 40 regionów Polski, a także nowatorskie projekty, takie jak "Symfonia narodów. Pieśni Europy" - kilkudziesięciominutowa suita z 27 pieśniami państw członkowskich Unii Europejskiej, przygotowana z okazji zakończenia polskiej prezydencji w Radzie UE. Pracujemy również nad kolejną premierą, która będzie oparta na muzyce Feliksa Nowowiejskiego - zapowiada dyrektor Boniecki.

Zespół nie zapomina także o młodszych widzach. Nie zapomnieliśmy również o dzieciach i młodzieży, dla których tworzymy spektakle edukacyjne zawierające swoistą dramaturgię, powstałe na kanwie naszych tańców regionalnych i narodowych - dodaje Boniecki.

"Mazowsze" w filmie i popkulturze

Przez lata "Mazowsze" gościło nie tylko na scenach koncertowych, ale również na ekranach kin. W latach 1951-1959 solistką zespołu była Irena Santor, późniejsza gwiazda polskiej piosenki. W 1963 roku zespół wystąpił w komedii "Żona dla Australijczyka" Stanisława Barei, a w 1999 roku zatańczył poloneza w filmie Andrzeja Wajdy "Pan Tadeusz". W 2018 roku "Mazowsze" pojawiło się w nagradzanej "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego, gdzie historia filmowego zespołu była inspirowana właśnie dziejami "Mazowsza".