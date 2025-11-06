Funkcjonariusze straży granicznej przechwycili drona wypełnionego nielegalnymi papierosami na terenie gminy Krynki (Podlaskie). Stało się to po zgłoszeniu od jednego z mieszkańców pogranicza. Na miejsce natychmiast skierowano także straż pożarną i policję.

W trakcie przeszukania drona funkcjonariusze znaleźli około 400 paczek papierosów, wszystkie oznaczone białoruskimi znakami akcyzy skarbowej.

"Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi straż graniczna" - informują służby. Przejęcie tak dużej liczby nielegalnych wyrobów tytoniowych to kolejny dowód na rosnącą pomysłowość przemytników.

Przemytnicy szukają nowych sposobów

Zabezpieczenia graniczne na polsko-białoruskim pograniczu, w tym bariery fizyczne i elektroniczne, zmuszają przemytników do wykorzystywania coraz bardziej zaawansowanych technologii.

Drony oraz balony meteorologiczne stają się coraz popularniejszym środkiem transportu nielegalnych towarów przez granicę.



Od początku roku Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotował już 118 przypadków przemytu papierosów balonami meteorologicznymi oraz 18 zdarzeń z udziałem dronów.

Szacunkowa wartość zabezpieczonych papierosów wynosi łącznie 3,4 mln zł. W związku z tym procederem zatrzymano już 29 osób.

Służby apelują o czujność

Straż graniczna podkreśla, że szybka reakcja mieszkańców pogranicza ma kluczowe znaczenie w walce z przemytem.

Każde zgłoszenie może przyczynić się do udaremnienia kolejnych prób nielegalnego przewozu towarów przez granicę.















