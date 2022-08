Poznańska policja przesłała do Komendy Głównej Policji pełną dokumentację dotyczącą Franciszka Sterczewskiego. To pierwszy krok przed wnioskiem o uchylenie posłowi immunitetu. Pod koniec czerwca Sterczewski został zatrzymany, gdy nietrzeźwy miał jechać rowerem.

Franciszek Sterczewski / Albert Zawada / PAP

Formalnie z wnioskiem o uchylenie immunitetu może wystąpić tylko Komenda Główna Policji. Sterczewski ma odpowiadać przede wszystkim za jazdę rowerem po alkoholu, brak oświetlenia, poruszanie się środkiem jezdni, zamiast przy jej krawędzi, oraz za niewykonywanie poleceń policjantów.

Sterczewski zatrzymany w Poznaniu

Poseł został zatrzymany w nocy z 27 na 28 czerwca na ulicy Głogowskiej w Poznaniu. Policjanci twierdzą, że wyczuli od niego alkohol, ale poseł zasłonił się legitymacją poselską i odmówił poddania się testowi alkomatem.

Gdy sprawa trafiła do mediów, Sterczewski przeprosił za swoje zachowanie i zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu.

Poznańska policja dopiero dziś przesłała dokumenty do Warszawy. Nie wiadomo, kiedy Komenda Główna przeanalizuje dokumenty i kiedy wystąpi z formalnym wnioskiem do marszałek Sejmu o zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności.

Nagranie z policyjnej interwencji wobec posła Sterczewskiego

Na nagraniu z zatrzymania Sterczewskiego, do którego dotarliśmy, widać, że w odpowiedzi na pytanie policjanta poseł włączył tylne światło w rowerze. Dopytywany o przednie odparł, że "wyładowała mu się bateryjka".

Policja interweniowała wobec posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego

Parlamentarzysta przyznał w rozmowie z policjantami, że poprzedniego dnia pił alkohol.

Franciszek Sterczewski - poseł, architekt, aktywista

Franciszek Sterczewski urodził się 17 marca 1988 roku w Poznaniu. Z zawodu jest architektem. W 2019 r. dostał się do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Zdobył wtedy 25060 głosów.

"Jestem aktywistą i działaczem społecznym. Inicjatorem poznańskiego Łańcucha Światła w obronie niezawisłości sądownictwa" - pisze na swojej stronie internetowej Franciszek Sterczewski. "W latach 2018 - 2019 byłem Koordynatorem ds. Strategii Rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich, odpowiedzialnym za otwieranie targów na miasto" - dodaje.

Sterczewski jest przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. transportu rowerowego i wiceprzewodniczącym zespołów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i walki z wykluczeniem transportowym. Należy też m.in. do komisji infrastruktury i podkomisji ds. transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty.