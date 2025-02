Protest rodziców w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej numer 1 w wielkopolskim Lesznie. Powodem zapowiedzianej reorganizacji jest niż demograficzny - podkreślają władze miasta i przedstawiają plan zagospodarowania szkolnych budynków.

Szkoła w Lesznie / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM

W wielkopolskim Lesznie trwa spór o przyszłość Szkoły Podstawowej numer 1. Rodzice nie zgadzają się z zapowiedziami władz miasta, które chcą zlikwidować placówkę.

Powodem ma być trudna sytuacja demograficzna - przekonuje prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki.

Od samego początku mówiłem również, że podstawą tych decyzji nie jest przyszłość budynku, w którym znajduje się teraz SP1. To co się dzieje w przestrzeni publicznej, świecie medialnym, domysłów i półprawd zmobilizowało mnie do przekazania co będzie znajdowało się w tym budynku - mówi Rusiecki.

/ Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM

Prezydent Leszna podkreślał jeszcze raz, że pomysł likwidacji szkoły podstawowej nie jest wynikiem oceny funkcjonowania placówki, a oceną demografii.

Powstanie tam Leszczyńskie Centrum Międzypokoleniowe. Będzie tam klub rodzinny i zasadniczym przeznaczeniem tego budynku będzie stworzenia nowej siedziby uniwersytetu trzeciego wieku - mówił w rozmowie z dziennikarzami prezydent Leszna, Grzegosz Rusiecki.

Rodzice chcą, by szkoła została ze względu na nowoczesne metody nauczania. To jest tak zwana "budząca się szkoła" - wyjaśnia Agnieszka Ptaszyńska, mama jednego z uczniów.

Są tu oceny opisowe, oceny z zachowania wystawiane są na zasadzie autorefleksji. To jest jedyna taka szkoła w Lesznie. Nauka tu odbywa się w sposób nowoczesny, zgodny z europejskimi standardami - podkreśla.

Decyzja w sprawie leszczyńskiej jedynki zostanie podjęta na najbliższej sesji rady miasta - 13 lutego.