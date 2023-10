Prokurator najprawdopodobniej dziś przesłucha 71-letniego Zbysława C., który wczoraj z nieznanych przyczyn zaatakował nożem 5-letniego Maurycego na ul. Karwowskiego na poznańskim Łazarzu. Chłopczyk zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Sąsiedzi nożownika przyznają, że zdarzyło się, że groził mieszkańcom, że wysadzi ich kamienicę. Natomiast zaraz po zbrodni policja ustaliła, że mężczyzna od dwóch dni zachowywał się niepokojąco.

Miejsce, w którym 71-latek zaatakował Maurycego / Beniamin Piłat / RMF FM

Do tragedii doszło w środę około godz. 10 na ul. Karwowskiego na poznańskim Łazarzu. 71-letni Zbysław C. z nieznanych przyczyn zaatakował nożem 5-letniego chłopca, który z przedszkolną grupą szedł na wycieczkę na pocztę. Dziecko zostało zranione w klatkę piersiową. Pomimo starań lekarzy 5-latek zmarł w szpitalu w trakcie operacji . 71-latka na miejscu zbrodni obezwładnili świadkowie zdarzenia, którym pomogła policjantka po służbie.

"Od rana chodził i wariował"

71-letni Zbysław C. mieszkał w kamienicy na poznańskim Łazarzu, tuż przy miejscu, w którym zaatakował chłopca. Zbysław C. mieszkał tam wraz z siostrą, na trzecim piętrze kamienicy.

Mieszkańcy miasta w środę po południu przyszli na miejsce tragedii, by zapalić znicze. Niektórzy przynieśli też pluszowe misie. W rozmowie z PAP podkreślali, że to niewyobrażalna tragedia. Jedna z mieszkanek okolicy, pani Agata, powiedziała PAP, że "ten mężczyzna już od rana na rynku łazarskim chodził i wariował". Od godz. 7 rano na rynku był widziany jak krzyczał "ave Putin, ja was wszystkich pozabijam" - mówi kobieta.

Inna z mieszkanek Łazarza w rozmowie z PAP mówiła, że przed atakiem na chłopca mężczyzna był w pobliskim sklepie. Przed atakiem rozmawiał z jedną z ekspedientek, gdy była na papierosie. Zapytał się jej, czy wie, że papierosy zabijają. Powiedziała: "i co z tego", a on jej na to: "to jak papieros cię nie zabije, to ja cię zabiję" i ona coś mu odpowiedziała, a potem weszła do środka - powiedziała pani Renata.

Miał grozić, że wysadzi kamienicę

Dodała, że z rozmów z sąsiadami wynika, że 71-latek był agresywny już wcześniej. Słyszałam, że miał z okna krzyczeć, że wysadzi tę kamienicę - powiedziała.

Owszem, czasem przychodził kupować jakieś piwo, ale jakby tak człowiek każdego miał osądzić - nie wyglądał na takiego osobnika. Może ta dzielnica jest też nieciekawa, ale dzieciom się nie robi krzywdy. Do końca trzymaliśmy kciuki za tego malca, do końca - powiedziała.

Inna z mieszkanek Łazarza powiedziała PAP, że "ten mężczyzna mieszkał tutaj chyba od zawsze". On miał psa, tego psa ciągnął, i tego psa wyzywał, gdzieś tam szarpał. Znałam go i większość znajomych też kojarzy, kim jest. Chyba też lubił sobie trochę nadużyć, ale nie znam go tak, żeby widzieć, ale to tak wyglądało po prostu (...) To jest coś niesamowitego, jak ktoś kto mieszka tu lata, wychował się tu, może zrobić krzywdę swojemu człowiekowi, małemu dziecku. No to jest po prostu coś niesamowitego - powiedziała.

Kobieta pytana, czy 71-latek sprawiał wrażenie kogoś, kto mógłby się posunąć do takiej zbrodni powiedziała: "wie pani jak to jest, ktoś idzie ulicą i krzyczy, nigdy nie zdajemy sobie sprawy, że on może zrobić krzywdę drugiej osobie". Czasami patrzymy na niego i mówimy - no krzyczy, może wypił. A jednak trzeba reagować na wszystko - powiedziała.

Zbysław C. nigdy nie był notowany

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak pytany przez PAP, czy policja miała wcześniej sygnały od mieszkańców okolicy, sąsiadów mężczyzny, że czują się zagrożeni jego zachowaniem, powiedział, że "ten mężczyzna nigdy wcześniej nie był notowany".

Dodał, że z dotychczas zebranych przez funkcjonariuszy informacji wynika, że mężczyzna zachowywał się "niepokojąco" od dwóch dni. Natomiast - jak podkreślił Borowiak - "nie było żadnego zgłoszenia w tej sprawie na 112".

Dodał też, że z dotychczas uzyskanych informacji nie wynika, by ze strony tego mężczyzny "były to takie zachowania, które by wzbudzały u ludzi jakieś zaniepokojenie, że rzeczywiście może być niebezpieczny, czy może komuś zrobić krzywdę".

Po zdarzeniu 71-latek został zabrany do szpitala, gdzie przeszedł badania. Wieczorem Borowiak poinformował, że "mężczyzna decyzją lekarzy pozostaje w szpitalu do jutra". Dodał, że w szpitalu będzie pilnowany przez funkcjonariuszy, zaś decyzje dotyczące jego przesłuchania będą podejmowane w uzgodnieniu z prokuratorem.