Siły Operacji Specjalnych przekazały na Telegramie, że "operacja 'Ważka' zakończyła się sukcesem". "Siły Operacji Specjalnych otrzymały informację o wykorzystywaniu przez wroga lotnisk w tymczasowo okupowanych Bierdiańsku i Ługańsku, a także obecności znacznej ilości sprzętu lotniczego i specjalnego oraz amunicji" - napisano.

Do ataku, jak poinformowano, doszło w nocy z 16 na 17 października. W jego wyniku "okupanci ponieśli znaczne straty". "Według najnowszych informacji, w Berdiańsku i Ługańsku zniszczono dziewięć śmigłowców, wyrzutnię przeciwlotniczą, sprzęt specjalny i skład amunicji. Uszkodzone zostały również pasy startowe lotnisk" - podkreślono.

Przekazano ponadto, że zginęło lub zostało rannych kilkudziesięciu rosyjskich żołnierzy.

Co na to Władimir Putin?

Do kwestii przekazania Ukrainie ATACMS-ów odniósł się w środę Władimir Putin. Prezydent Rosji powiedział, że to "kolejny błąd ze strony Stanów Zjednoczonych".

Przede wszystkim, jest to oczywiście szkodliwe, stwarza dodatkowe zagrożenie. Po drugie, z pewnością będziemy w stanie odeprzeć te ataki. Wojna jest wojną. Powiedziałem, że stanowią (ATACMS - przyp. red.) zagrożenie, to oczywiste. Ale najważniejsze (jest to), że zasadniczo nie są w stanie w ogóle zmienić sytuacji na linii frontu. Niemożliwe. Można to powiedzieć z całą pewnością - powiedział rosyjski przywódca na konferencji prasowej w Pekinie, gdzie wziął udział w Forum Pasa i Szlaku .

To kolejny błąd Stanów Zjednoczonych i to z kilku powodów na raz. Po pierwsze, gdyby nie dostarczyli tej broni, mogliby w przyszłości powiedzieć: "cóż, gdybyśmy dostarczyli wszystko, to sytuacja by się zmieniła, doprowadziłoby to do niepotrzebnych ofiar, jesteśmy tacy dobrzy i nie zrobiliśmy tego". Ale oni to zrobili. Nie będzie jednak efektów, dlatego to jest błąd. Wreszcie - dla Ukrainy też nie ma w tym nic dobrego. To tylko przedłuża agonię - dodał.

Największym błędem, wciąż niewidocznym, ale mającym ogromne znaczenie, jest to, że Stany Zjednoczone są coraz bardziej wciągane w ten konflikt. To oczywista rzecz - stwierdził.

Władimir Putin został również poproszony o skomentowanie słów Joe Bidena, który powiedział, że Rosja przegrała wojnę. W odpowiedzi prezydent Rosji zaprosił amerykańskiego przywódcę na przyjęcie herbaciane.

Jeśli Rosja przegrała wojnę, po co dostarczać ATACMS-y? Niech zabiorą ATACMS-y i pozostałą broń. Niech (Biden) usiądzie, zje naleśniki i przyjedzie do nas na herbatę - powiedział ze śmiechem.

Na razie wygląda więc na to, że Zachód przekroczył kolejną czerwoną linię bez żadnych konsekwencji.