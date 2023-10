Łukasz Jasina został ostatecznie zwolniony z pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - dowiedział się amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. To pokłosie jego wypowiedzi dla RMF FM, że mogą być problemy poza granicami kraju ze zliczaniem głosów w związku z dużym zainteresowaniem wyborami parlamentarnymi.

Łukasz Jasina / Jakub Rutka / RMF FM

Po tym, jak w przedwyborczy piątek Łukasz Jasina został zdymisjonowany z funkcji rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dziś ostatecznie został zwolniony z pracy w MSZ. Formalnie straci pracę 30 listopada.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji amerykańskiego korespondenta RMF FM, w biurze prasowym MSZ szykują się szersze zmiany, jeszcze przed ewentualną zmianą rządu.

Łukasz Jasina odwołany ze stanowiska rzecznika MSZ

Łukasz Jasina jeszcze w piątek poinformował o swojej dymisji ze stanowiska rzecznika MSZ. Pan minister odwołał mnie ze stanowiska - potwierdził w rozmowie z RMF FM.

O dymisji poinformował również na swoim prywatnym koncie na X (dawny Twitter). Drodzy państwo. Rzecznik prasowy to saper a każdego sapera może wysadzić mina. Kończąc obowiązki Rzecznika MSZ — dziękuję wszystkim. Dobranoc i do usłyszenia - czytamy we wpisie.