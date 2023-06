Kierowcy z Poznania muszą uzbroić się w cierpliwość. Ruszają kolejne remonty, które spowodują utrudnienia w podróżowaniu po stolicy Wielkopolski.

W związku z wymianą szyn na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej i Jana Pawła II od soboty, 24 czerwca, wystąpią utrudnienia w przejeździe między dwoma dużymi rondami. Jezdnia prowadząca od Rataj w stronę Śródki zostanie zwężona. Drogowcy apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie.

"Przeprowadzenie napraw jest niezbędne z uwagi na stan torowiska, w szczególności szyn na łukach prowadzących od strony modernizowanej obecnie tzw. trasy kórnickiej w kierunku ulicy Jana Pawła II. Wykorzystując okres, gdy nie jest po nich prowadzony ruch tramwajowy, wykonawca - działając na zamówienie spółki MPK Poznań realizującej umowę z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu - przeprowadzi ich wymianę" - czytamy w komunikacie MPK Poznań.

Remont ul. Warszawskiej

Z kolei od poniedziałku Rusza również remont ulicy Warszawskiej, jednej z wlotowych tras do miasta.

Chodzi o odcinek pomiędzy ulicami Krańcową a Świętego Michała w kierunku centrum. Ulica Warszawska na remontowanym odcinku zostanie zwężona do jednego pasa ruchu i będzie obowiązywało na nim ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Ponadto szykowane są zmiany w organizacji ruchu dotyczące zjazdów z Warszawskiej. Kierowcy nie skręcą z Warszawskiej w ulicę św. Michała. Będą musieli kierować się objazdem na rondo Śródka i dalej do ulicy Głównej. Prace mają potrwać do jesieni.



Wakacyjne zmiany w komunikacji miejskiej

W sobotę, 24 czerwca, w transporcie publicznym na liniach miejskich i podmiejskich ZTM zostanie wprowadzony wakacyjny (letni) rozkład jazdy. Będzie on obowiązywać do 3 września (niedziela).

W miesiące wakacyjne tramwaje oraz autobusy na części linii miejskich w dni robocze, w godzinach komunikacyjnego szczytu (6:30-9:00 i 13:30-19:00), będą kursowały co 15 minut.

Wyjątkiem będzie linia nr 13, na której tramwaje będą kursować (w dni robocze, w czasie szczytu) co 7/8 minut, natomiast w soboty i niedziele co 10 minut. Ponadto trasa linii nr 15 zostanie wydłużona do Junikowa oraz uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa nr 99 z Piątkowskiej do centrum - informuje ZTM Poznań.