O milion złotych, czyli do 4,5 mln zł zwiększy się kwota zarezerwowana w tym roku na najpilniejsze naprawy i usprawnienia w lubelskich dzielnicach. Dodatkowe pieniądze mają też trafić od 2024 roku do dyspozycji Rad Dzielnic. To efekt spotkań z mieszkańcami.

Lublin / Shutterstock Lublin ma 27 dzielnic. W ramach "Planu dla dzielnic" odbywały się spotkania, podczas których w rozmowach z mieszkańcami diagnozowano problemy i potrzeby poszczególnych dzielnic, takie jak remonty dróg, organizacja ruchu, miejsca parkingowe, tereny zielone, bezpieczeństwo. Zorganizowano także spacery po dzielnicach i warsztaty, które mają służyć podsumowaniu wniosków z dotychczasowych spotkań oraz spacerów. Zdiagnozowaliśmy wiele tematów, które w prosty i szybki sposób możemy naprawić, odpowiadając na najpilniejsze, lokalne potrzeby. Dlatego do rezerwy "Plan dla Dzielnic" dokładamy więcej środków - poinformował prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Wniosek w tej sprawie trafi na najbliższą sesję Rady Miasta Lublina. Po przerwie związanej z pandemią i wojną w Ukrainie, od przyszłego roku do ponad 8 mln złotych, czyli niemal dwukrotnie zwiększy się także rezerwa celowa, którą dysponować będą Rady Dzielnic - zapowiada prezydent. Od przyszłego roku rezerwa celowa każdej z 27 dzielnic Lublina wzrośnie ze 170 tys. zł do 300 tys. zł. Większość postulatów zgłaszanych do tej pory dotyczy remontów dróg i chodników oraz naprawy nawierzchni parkingów i budowy nowych, ale też małych inwestycji, takich jak poszerzenie dojazdu do szkoły czy uporządkowania skwerów. Do zakończenia projektu "Plan dla dzielnic" pozostało jeszcze 8 spacerów i 14 warsztatów dzielnicowych. Aktualne informacje o projekcie dostępne są na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu. Zobacz również: 81-latka została potrącona przez śmieciarkę. Przepuszczała hulajnogę

