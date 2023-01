Stowarzyszenie Plac Wolności, które zrzesza przedsiębiorców i mieszkańców z centrum Poznania wystosowało specjalny apel do nowej osoby odpowiedzialnej między innymi za przedłużający się wciąż remont okolic placu Wolności czy Starego Rynku. Odpowiedzialność za remonty w mieście przejął od Mariusza Wiśniewskiego drugi zastępca prezydenta Poznania - Jędrzej Solarski.

Jędrzej Solarski / Urząd Miasta Poznania / Materiały prasowe

Przedsiębiorcy i mieszkańcy centrum Poznania wystosowali specjalny apel do zastępcy prezydenta miasta, który jest od teraz odpowiedzialny za inwestycje w mieście. Sytuacja w centrum Poznania jest dramatyczna - zaznaczają i chcą podania konkretnych danych i podjęcia działań.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odpowiedzialnym za inwestycje w Poznaniu ma być teraz drugi zastępca prezydenta, Jędrzej Solarski, a nie jak do tej pory pierwszy zastępca - Mariusz Wiśniewski. W związku z tym stowarzyszenie plac wolności, zrzeszające przedsiębiorców i mieszkańców z centrum chce między innymi przedstawienia dokładnego raportu z dotychczasowego przebiegu prac w centrum - przedłużających się remontów okolicy placu Wolności czy Starego Rynku.

Jak mówi mi Anna Sokolnicka-Elzanowska ze Stowarzyszenia Plac Wolności - remonty odbijają się na przedsiębiorcach, którzy zamykają biznesy.

Pięć postulatów

Przedsiębiorcy wystosowali pięć postulatów do Jędrzeja Solarskiego, odpowiedzialnego teraz za inwestycje w mieście.

Po pierwsze, domagają się przedstawienia raportu o aktualnej sytuacji remontowej w mieście. Sposób, jakość oraz rosnące koszty remontowe powodujące wzrost zadłużenia miasta wymagają wyjaśnień i zmian. Niestety dotychczasowe działania Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz inwestora zastępczego czyli spółki PIM w ramach inwestycji Program Centrum oraz remontu Starego Rynku, budzą olbrzymie zastrzeżenia strony społecznej i dotyczą wielu płaszczyzn: niekompetencji merytorycznej, nadzorczej i wykonawczej. Podejmowane działania oraz zaniechania ww. narażają Miasto Poznań na olbrzymie straty. Obserwowane próby działań niezgodnych z regulacjami prawnymi, zarówno obowiązującym ustawodawstwem, jak i prawem lokalnym, wymaga natychmiastowej interwencji - piszą przedsiębiorcy.

Drugi postulat to przedstawienie realnego planu rewitalizacji, którego potrzebuje centrum Poznania. Centrum wymaga troski i prawdziwych działań rewitalizacyjnych, tym powinno zajmować się Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji, które zostało przekazane w Pana ręce z rąk Prezydenta Mariusza Wiśniewskiego i to w Pana obowiązkiem jest sprawna i pilna rewitalizacja Poznania. Obszar centrum jest zdegradowany, a wydłużające się remonty oraz ich olbrzymia kumulacja jedynie pogłębiają stan podupadania miejskiej tkanki, tak ważnej dla wszystkich Poznaniaków. Oczekujemy stworzenia kryzysowego planu rewitalizacji, odnowy, naprawy serca naszego miasta.

Kolejne trzy punkty to podanie dokładnych dat zakończenia trwających prac remontowych oraz daty powrotu transportu publicznego na wszystkich liniach w pełnym zakresie w rejonie centrum, ustosunkowanie się do sytuacji eksodusu podmiotów gospodarczych z rejonów remontowanych, zamykania firm spowodowanego remontami oraz uruchomienie kontroli nadzorczej w spółce PIM w związku ze sposobem prowadzenia remontów przez inwestora zastępczego w odniesieniu do działań remontowych prowadzonych na terenie Starego Miasta.

Urzędnicy przygotują odpowiedź

Reporter RMF FM Beniamin Piłat poprosił o komentarz poznański urząd miasta. Zastępca prezydenta Jędrzej Solarski przebywa obecnie na urlopie. Głos w sprawie zabrała rzeczniczka magistratu, Joanna Żabierek. W piśmie są postulaty dotyczące dalszej współpracy stowarzyszenia i zastępcy prezydenta, który przejął kompetencje dotyczące inwestycji. Na wszystkie postulaty zawarte w piśmie zostanie udzielona niezwłoczna odpowiedź, czyli w terminie 30 dni - wyjaśnia Joanna Żabierek.