O waloryzacji 500 plus

Jak dodała, Lewica "stawia sobie jasny, ambitny cel - koniec ubóstwa dzieci".

Nie rzucamy przedwyborczych prezentów - raz 500 złotych, innym razem 800, w zależności od tego, jak wyglądają sondaże. Mówimy jasno: 500 plus musi być waloryzowane co roku, o wskaźnik inflacji - podkreśliła.

Miejsca w żłobkach? "Pieniądze się znajdą, wystarczy chcieć"

Każde dziecko powinno mieć miejsce w żłobku. Stworzymy takich miejsc 100 tys., tak żeby żłobek działał w każdej polskiej gminie. Żadne dziecko nie może być głodne - dlatego wprowadzimy bezpłatny posiłek w szkole dla każdego dziecka. Skąd na to pieniądze? Zacznijmy od wycofania się z finansowania religii w szkołach, od razu mamy wolne półtora miliarda złotych. Pieniądze się znajdą, wystarczy chcieć - zaznaczyła.

Mówiła także o kwestiach zdrowia psychicznego dzieci. Nasza odpowiedź to nie "mniej samobójstw", to wizja zero, zero samobójstw wśród dzieci. Zrobimy wszystko, żeby chronić dzieci w szkole, w ochronie zdrowia, w domu. Tak, żeby już żadne dziecko nie chciało zrobić sobie krzywdy. Żadne, ani jedno. To jedyna akceptowalna statystyka - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.

Dziemianowicz-Bąk o zmianach w szkolnictwie

Jak wskazała, "zmiany wymaga polska szkoła". Dzisiaj kto tylko może ucieka z publicznej edukacji do prywatnej. I to nie tylko ludzie najbardziej zamożni -czasem cała rodziny, dziadkowie, ciocie, wszyscy składają się na czesne. Tak nie powinno być - dobrej jakości bezpłatna edukacja to prawo każdego dziecka. Skończymy z pełzającą prywatyzację oświaty - zapewniła.

Poruszyła także temat pensji nauczycieli. Dziś nauczyciele masowo odchodzą z zawodu i trudno im się dziwić. Płaca o 200 zł powyżej minimalnej jest po prostu obraźliwa za tak ciężką i odpowiedzialną pracę. Lewica to rozumie, dlatego mówimy już dziś: 20 proc. podwyżek dla nauczycieli i kolejne wzrosty wynagrodzeń każdego roku - mówiła.

Lewica troszczy się o dzieci na serio. Bo dziecko to nie projekt dorosłego, to nie tylko inwestycja w przyszłość, dziecko to przede wszystkim człowiek. Lewica, tego człowieka, stawia w centrum. I o tego człowieka zadba rząd współrządzony przez Lewicę już po najbliższych wyborach - zapewniła.

Zandberg o gospodarce: Chcemy ten mechanizm odwrócić

Poseł Adrian Zandberg mówił podczas konferencji o potrzebach polskich pracowników i gospodarce. My, na Lewicy uważamy, że gospodarka to nie jest taki bożek, któremu trzeba składać cześć, oddając mu ofiary z ludzi. Gospodarka jest po to, żeby zaspokajać nasze potrzeby. Większość Polaków utrzymuje się z pracy, więc obowiązkiem rządu jest zadbać o to, żeby płace w Polsce poszły w górę, a nie tak, jak obecnie spadały - wskazał Zandberg.

Ocenił, że w Polsce musi się diametralnie zmienić podejście do pracy, wynagrodzenie za nią. Państwo w Polsce jest gigantycznym pracodawcą i ma wielki wpływ na cały rynek pracy, ale nie wykorzystuje tego wpływu w dobry sposób, bo pensje dusi. Efekt jest taki, że nie tylko mało zarabiają pracownicy budżetówki, ale też, że przez to mniej zarabiają pracownicy w sektorze prywatnym. Chcemy ten mechanizm odwrócić. Chcemy już tej jesieni, tej zimy wprowadzić 20 proc. podwyżki, skokowe podwyżki dla pracowników budżetówki, a potem regularną waloryzację, tak, żeby praca dla polskiego państwa w końcu zaczęła być atrakcyjna. tak, żeby w ślad za płacami w szkołach, w urzędach, w szpitalach - poszły w górę płace w całej gospodarce - powiedział Zandberg.

Odniósł się także do kwestii prawa do odpoczynku. Jest czas na pracę i czas na odpoczynek. Niestety, w wielu firmach w Polsce ten podział nie jest szanowany. To jest postawione na głowie i z tym trzeba skończyć. Pracujesz według umowy - od godziny do godziny, a potem masz czas wolny. Taką gwarancję chcemy jak najszybciej wprowadzić - powiedział poseł Lewicy.

"Chcemy skończyć z karaniem pracowników za to, że chorują"

Mówił także o tzw. "chorobowym". Jak ktoś jest chory, kaszle, kicha, ma gorączkę, to powinien leżeć w łóżku i się kurować, a nie przychodzić do pracy i zarażać koleżanki i kolegów. Wiele lat temu wprowadzono system, w którym się karze ludzi za to, że dostali zwolnienie od lekarza. Chcemy skończyć z karaniem pracowników za to, że chorują. Chcemy wprowadzić pełnoprawne chorobowe, pełnowymiarowe, 100 proc. - mówił.

Zapowiedział także, że Lewica chce "skrócić w ciągu najbliższej kadencji czas pracy do 35 godzin w tygodniu, z utrzymaniem wynagrodzenia".

Mamy plan, jak przeprowadzić tę zmianę. Pierwsze sto dni: skokowe podwyżki płac w budżetówce. Pierwszy rok rządów: wprowadzamy pełnopłatne chorobowe, prawo do odłączenia. Pierwsza kadencja - skracamy czas pracy do 35 godzin. w tygodniu - podsumował Zandberg.