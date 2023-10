To miejsce, w którym w przyjemny i prosty sposób dowiemy się, jak działają prawa fizyki! W Poznaniu startuje Centrum Nauki Wyobraźnia. Na specjalnej wystawie dowiemy się między innymi tego, jak nauka wyjaśnia np. kolory tęczy czy odbicia w lustrach oraz jak wiedza z zakresu fizyki i optyki wpływa na nasze życie, od technologii po sztukę.

Otwarto Centrum Nauki Wyobraźnia / Grupa MTP / Materiały prasowe

Centrum Nauki Wyobraźnia w Poznaniu rozpoczyna swoją działalność. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich znalazło się sto eksponatów, które w jasny, przyjemny i ciekawy sposób mają pomóc najmłodszym - i nie tylko - w zrozumieniu zjawisk fizyki. Zwiedzanie obiektu będzie możliwe od soboty.

Pomimo ogromnego zainteresowania ofertą edukacyjną Laboratorium Wyobraźni PPNT, ciągle widzimy przestrzeń do intensyfikacji działań na rzecz popularyzacji wiedzy. Dlatego właśnie podjęliśmy współpracę z Grupą MTP, której owocem jest Wystawa - mówi prof. Marcin Śmiglak, wiceprezes Zarządu Fundacji UAM reprezentujący Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

To właśnie Laboratorium Wyobraźni PPNT odpowiada za ofertę merytoryczną Centrum Nauki Wyobraźnia - miejsca mającego w założeniu stanowić przestrzeń dostępną dla każdego, niezależnie od wieku i poziomu wiedzy.

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że w Poznaniu nie ma jeszcze takiej inicjatywy. Postanowiliśmy więc, wykorzystując nasze możliwości przestrzenne oraz organizacyjne, stworzyć coś niezwykłego - dodaje Filip Bittner, wiceprezes Grupy MTP.

Centrum Nauki Wyobraźnia to nie tylko interaktywna przygoda, która pozwoli zrozumieć zjawiska otaczające nas każdego dnia. To największa wystawa w Polsce, obejmująca ponad 100 interaktywnych eksponatów z dziedziny optyki, na którą składają się trzy ścieżki edukacyjne: "Barwy", "Kalejdoskop" i "Gdzie wzrok nie sięga", a także strefa warsztatowa "Manualnia". Są one prowadzone przez pasjonatów nauki, którzy w przystępny sposób będą tłumaczyli zawiłości świata fizyki.