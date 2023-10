Stutysięczny gość zwiedził Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Poświęcone morzom i oceanom centrum od otwarcia bije rekordy popularności. Uśredniając, dziennie odwiedza je tysiąc osób.

W ciągu 4 miesięcy Morskie Centrum Nauki odwiedziło 100 tysięcy osób. / Morskie Centrum Nauki /

W niedzielę 1 października Morskie Centrum Nauki odwiedził stutysięczny gość. Ten wynik udało się osiągnąć w zaledwie 4 miesiące od otwarcia. W ciągu czterech miesięcy MCN odwiedziło ponad sto tysięcy osób. Ponad 13 tysięcy obejrzało pokazy w planetarium. Daje to średnio około tysiąca zwiedzających dziennie. -

Bywały dni, kiedy do Morskiego Centrum Nauki przybywało ponad 1500 osób. Po wakacjach frekwencja nieco się obniżyła, ale wrześniowe weekendy w MCN też cieszyły się powodzeniem zwiedzających. Średnio w soboty i niedziele odwiedzało Morskie Centrum Nauki około tysiąca osób dziennie - mówi Jarosław Dobrzyński, rzecznik MCN.

Gości przyciągały nie tylko eksponaty zainstalowane na wystawie stałej i seanse w planetarium. Powodzeniem cieszyła się też akcja "Planetarium dla przedszkolaka" przeznaczona dla najmłodszych miłośników poznawania tajemnic kosmosu. Starszych zaproszono na "Weekend Seniora z kulturą", umożliwiając bezpłatne zwiedzanie wystawy i wizytę w planetarium.

Planetarium zaproponowało akcję pn. szlifowanie języka angielskiego - "Polish your English", zapraszając na seanse w angielskiej wersji językowej. Wkrótce będzie można w ten sposób sprawdzić również swoją znajomość języka niemieckiego. Dużym zainteresowanie cieszyła się "Noc naukowców". MCN odwiedziło kilkuset amatorów badań naukowych, które mogli prowadzić pod okiem ekspertów w pracowniach edukacyjnych, które rozpoczną swoją regularną działalność już 3 października.

Morskie Centrum Nauki nie zwalnia tempa

5 października rozpoczyna się w planetarium cykl wykładów z okazji Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej. Przez 4 dni będzie można posłuchać ekspertów, którzy poprowadzą nas po bezkresach kosmosu. To kontynuacja spotkań naukowych, które zapoczątkowała podczas wakacji Nikola Bukowiecka - ekspertka z PAN i NASA.

Wydarzeniem był też wrześniowy wernisaż wystawy 4xSawka. To unikatowa ekspozycja prac rodziny znanego satyryka i rysownika Henryka Sawki. Oprócz jego rysunków i obrazów do końca roku można podziwiać szklane zwierzęta autorstwa żony - Ewy Sawki, artystyczną ceramikę wykonaną przez córkę - aktorkę Karolinę Sawkę i gry strategiczne autorstwa syna - Kuby Sawki.

Morskie Centrum Nauki organizuje także firmowe szkolenia i imprezy integracyjne. We wrześniu z tej propozycji skorzystały między innymi: firma Kongsberg, bank PKO BP i młodzież z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. Odbył się również wernisaż wystawy prac oraz koncert Małgorzaty Żniniewicz a także sesje zdjęciowe i filmowe.

Październik rozpoczął się od mocnego akcentu w planetarium. To nowa produkcja, której nie zobaczymy w żadnym innym planetarium w Polsce. "Ekspedycja Rafa"- przygotowany przez California Academy of Science, zapierający dech w piersiach film zabiera nas na oceaniczne safari, by obserwować tętniące życiem i jednocześnie najbardziej zagrożone ekosystemy raf koralowych. Wielokrotnie nagradzana produkcja prezentuje świat koralowców, ukazuje jednocześnie ich kruchość wobec zmian klimatycznych.

W październiku szykuje się w Szczecinie ważne wydarzenie. Morskie Centrum Nauki będzie gospodarzem konferencji naukowej Stowarzyszenie "Społeczeństwo i Nauka SPIN". Do Szczecina przyjadą przedstawiciele centrów nauki, uczelni, muzeów, ośrodków kultury, planetariów i ogrodów botanicznych. Podczas trzydniowych spotkań przebiegających pod hasłem "Przewroty w nauce. Człowiek w centrum" zaplanowano wiele interesujących wykładów, sesji, prezentacji i paneli dyskusyjnych oraz warsztatów z udziałem naukowców i edukatorów z całego kraju.