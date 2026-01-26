W wielkopolskim Kościanie rusza długo wyczekiwana budowa obwodnicy. Nowa trasa o długości 4,3 kilometra powstanie po północnej stronie miasta, a jej koszt wyniesie 87,5 mln zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w poniedziałek, a zakończenie prac planowane jest na październik 2027 roku.

Nowa trasa odciąży centrum miasta

Obwodnica Kościana (Wielkopolskie) ma znacząco poprawić komfort życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo na drogach.

Nowa trasa zostanie poprowadzona po północnej stronie miasta i będzie liczyć 4,3 km długości.

W ramach inwestycji powstaną trzy ronda, trzy wiadukty oraz skrzyżowania z lokalnymi drogami.

Szczegóły inwestycji i harmonogram

Wykonawcą inwestycji została firma Adamietz, która dzisiaj podpisała umowę z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Termin ostatecznego odbioru robót przewidziano na październik 2027 roku. Wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w kwietniu 2025 roku. Przetarg na wykonawcę zadania ogłoszono w lipcu tego samego roku.

Projekt budowy obwodnicy jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Około 30 mln zł na realizację inwestycji pochodzi z budżetu państwa.

"To ważna inwestycja dla mieszkańców Kościana i całego regionu. Nowa obwodnica poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a także odciąży centrum miasta" - podkreślają przedstawiciele lokalnych władz.

Nowa obwodnica ma nie tylko usprawnić ruch tranzytowy, ale także podnieść atrakcyjność inwestycyjną regionu.