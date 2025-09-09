W IV kwartale tego roku co czwarty pracodawca w Polsce, a więc ok. 28 proc. firm, planuje zatrudniać nowych pracowników – wynika z raportu ManpowerGroup. Największa liczba ofert pracy ma dotyczyć branży nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej.

/ Shutterstock

Z badania wynika, że od października do końca roku:

28 proc. firm w Polsce chce zatrudniać nowych pracowników ,

, 51 proc. przedsiębiorstw nie przewiduje zmian kadrowych,

18 proc. zapowiada redukcje ,

, 2 proc. nie ma jeszcze sprecyzowanych planów.

Zdrowie, nauki przyrodnicze, usługi, energetyka i IT – tu będą rekrutacje

Zgodnie z wynikami ankiety, kandydaci mogą spodziewać się największej liczby ofert w branży nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej, gdzie prognoza rekrutacyjna jest najwyższa od 1,5 roku, oraz w sektorze dóbr i usług konsumpcyjnych – w obu przypadkach prognoza zatrudnienia wynosi 22 proc. Znaczną liczbę rekrutacji przewidują także firmy z sektorów energetyki i usług komunalnych oraz IT, z prognozą 12 proc. dla każdego z nich.

Analiza wykazała ponadto, że w nieco mniejszym stopniu nowych pracowników będą poszukiwać przedsiębiorstwa z branży finansów i nieruchomości (prognoza 8 proc.) oraz przemysłu i surowców (8 proc.). "Pracodawcy z sektora transportu, logistyki i motoryzacji podchodzą do nowych rekrutacji bardziej ostrożnie, z wynikiem 6 proc., co oznacza spadek o 23 punkty procentowe w ujęciu rocznym i najniższą prognozę od II kwartału 2024 roku. W usługach komunikacyjnych prognoza pozostaje dodatnia (4 proc.), ale wypada najsłabiej w porównaniu z innymi sektorami" - dodali autorzy publikacji.

W tych regionach ofert będzie najwięcej

Najbardziej skłonne do zatrudniania nowych pracowników są firmy ze wschodniej części Polski, gdzie prognoza wynosi 16 proc. Dużą aktywność rekrutacyjną zapowiadają również organizacje z centrum (13 proc.), północnego zachodu (11 proc.) oraz północy Polski (10 proc.). Mniejsze zapotrzebowanie mają pracodawcy z południa (6 proc.), a najmniej nowych rekrutacji prognozowane jest w na południowym zachodzie (3 proc.).

"Popyt na pracę wciąż istnieje, jednak jest mniejszy niż wcześniej. Na przestrzeni ostatnich kwartałów w naszym badaniu zmalał odsetek firm prognozujących wzrost zatrudnienia, a przybyło tych, które planują utrzymać dotychczasową liczbę pracowników. Firmy nie rezygnują całkowicie z rekrutacji, ale ograniczają ich skalę. Często okazuje się, że obecny personel wystarcza do realizacji celów, a stabilna sytuacja rynkowa oraz rosnąca efektywność operacyjna sprawiają, że zmiany kadrowe nie są konieczne" – podsumował, cytowany w raporcie Tomasz Walenczak z ManpowerGroup Polska.

Autorzy raportu wyjaśnili, że prognoza netto zatrudnienia stanowi różnicę procentową pomiędzy odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia i odsetkiem firm spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia w swoim oddziale w najbliższym kwartale.

Badanie zostało opracowane w okresie od 1 do 31 lipca 2025 roku na podstawie wywiadów obejmujących reprezentatywną próbę 525 pracodawców w Polsce.