Od dziś podróżujący z poznańskiego lotniska Ławica mogą wyrabiać tymczasowe paszportu w terminalu portu lotniczego. W Poznaniu otwarto punkt szybkiego paszportu tymczasowego. Pierwsi pasażerowie już skorzystali z tej możliwości.

Kolejka pasażerów na lotnisku w Poznaniu / Shutterstock

Ważny dzień dla Poznania i Wielkopolski

Poznań dołącza do Warszawy, Gdańska, Katowic i Krakowa - miast z lotniskami, gdzie funkcjonują już punktu szybkiego paszportu tymczasowego. Od dziś pasażerowie, którzy zapomnieli o sprawdzeniu ważności swojego dokumentu, mogą wyrobić go zaraz przed odlotem na lotnisku.

To ważny dzień dla Wielkopolski, dla Poznania w kontekście kolejnej usługi, która ułatwia pasażerom, korzystającym z tego lotniska, wyrobienie paszportu w sytuacjach kryzysowych - mówi wiceminister Tomasz Szymański. Blisko 35 tysięcy osób mogło skorzystać z tej formuły paszportu. Osoby, które zgłaszają się do tego punktu traktują to miejsce jako wybawienie - dodaje.

Kto może otrzymać paszport tymczasowy?

Punkt paszportowy znajduje się na poziomie odlotów, w strefie ogólnodostępnej, na parterze Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30. 2 maja 2025 r. punkt wydawania szybkiego paszportu tymczasowego będzie nieczynny.

Paszport tymczasowy w punkcie wyrabiania paszportów tymczasowych na lotnisku, w wyjątkowym przypadku, może otrzymać osoba, która przed wylotem:

utraciła dokument tożsamości uprawniający do odbycia zaplanowanej podróży,

zapomniała zabrać ze sobą dokument tożsamości wymagany do odbycia zaplanowanej podróży,

przed wylotem zorientowała się, że posiadany dokument tożsamości utracił ważność lub okres jego ważności jest zbyt krótki do odbycia podróży do danego kraju,

dysponuje ważnym biletem lotniczym na wyjazd zagraniczny.

Termin ważności dokumentu zostanie dostosowany do okoliczności uzasadniających jego wydanie. Oznacza to, że dokument może być ważny np. 1 dzień, 1 tydzień, kilka miesięcy, jednak nie dłużej niż 365 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje urzędnik w punkcie na lotnisku.

Koszt: 30 zł

To niezwykle ważne udogodnienie dla naszych pasażerów, zwłaszcza tych, którzy w ostatniej chwili napotkali problemy z dokumentami podróży. Teraz spontaniczny urlop, pilna podróż służbowa, czy nagły wyjazd rodzinny nie będą musiały kończyć się rezygnacją z lotu. Ułatwianie podróżowania i podnoszenie komfortu obsługi to nasz priorytet - szczególnie teraz, gdy liczba pasażerów rośnie dynamicznie, a ten rok zapowiada się rekordowo. Wspólnie z naszymi partnerami konsekwentnie pracujemy nad tym, by poznańskie lotnisko było miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i elastycznym dla podróżnych - podkreśla wiceprezeska zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Agnieszka Szymankiewicz.

Do wydania paszportu tymczasowego w punkcie wyrabiania paszportów tymczasowych na lotnisku potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość, bilet lotniczy na podróż zagraniczną oraz fotografia do paszportu tymczasowego. W punkcie będzie również możliwość wykonania fotografii. Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł i można ją uiścić wyłącznie przy użyciu karty płatniczej.