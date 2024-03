Młodzież pomaga płazom bezpiecznie przedostać się do miejsc godowych. W Akcji Żaba bierze udział ponad 150 uczniów ze szkół powiatów ostrowskiego i odolanowskiego w Wielkopolsce. Akcja ma nie tylko pomóc zwierzętom, ale posiada także istotne walory edukacyjne.

Żaba / Shutterstock

Akcja Żaba, prowadzona jest na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i potrwa do końca kwietnia.

Ruch płazów zaczyna się wiosną. Po przebudzeniu ze snu zimowego żaby udają się do zbiorników wodnych w celu odbycia godów i złożenia jaj. Na trasie żabiej wędrówki bardzo często znajdują się drogi, które stanowią niebezpieczną barierę. Dlatego, wzdłuż wybranych, lokalnych fragmentów dróg, na których śmiertelność płazów jest najwyższa, budowane są tymczasowe ogrodzenia z siatki tynkarskiej. Przy siatce, instaluje się rury PCV, które pełnią rolę spowalniaczy.

"Migrujące żaby wpadają tam, następnie są wyciągane przez wolontariuszy i bezpiecznie przenoszone na miejsce odbywania godów" - powiedziała PAP Natalia Hałas z Zespołu Parków Krajobrazowych w Poznaniu. Przenoszone płazy są liczone i oznaczane, a zebrane dane stanowią ważny element inwentaryzacji.

Dzieci przenoszą żaby w rękawiczkach. "Zakładają je po to, by chronić żaby, a nie siebie" - powiedziała i wyjaśniła, że "na skórze człowieka są sól, patogeny, co tworzy koktajl bakterii i wirusów bardzo niebezpieczny dla żab".

Podczas zajęć dzieci dowiadują się, jak rozpoznawać poszczególne gatunki płazów i w jaki sposób je chronić. "Poznają także zasady bezpieczeństwa podczas wykonywanych prac oraz rolę płazów w ekosystemach, a poprzez bezpośredni kontakt i zaangażowanie zaczynają czuć się współodpowiedzialni za stan lokalnej przyrody" - przekazała Natalia Hałas.