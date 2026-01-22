21 osób zostało ewakuowanych nad ranem z kamienicy przy ulicy Polnej w Poznaniu. W jednym z mieszkań zapaliła się wersalka - przekazał dyżurny wielkopolskich strażaków. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
W czwartek po godzinie 6:00 rano, wielkopolscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednej z kamienic przy ulicy Polnej w Poznaniu.
Ogień pojawił się w jednym z mieszkań – zapaliło się tam łóżko.
Jak informujje reporter RMF FM Beniamin Kuniak-Piłat, jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych z budynku ewakuowało się 21 osób. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
Na miejscu zdarzenia pracują trzy zastępy straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwa. Strażacy zabezpieczają teren i dogaszają ognisko pożaru.
Na razie nieznane są dokładne przyczyny pojawienia się ognia. Służby będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia po zakończeniu akcji ratowniczej.
