W 2025 r. zniknęło w Polsce ponad 1,6 tys. firm taksówkarskich, głównie jednoosobowych działalności - podaje w czwartek "Rzeczpospolita".

Niełatwo prowadzić działalność taksówkarską w Polsce / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W 2025 roku z rynku zniknęło ponad 1,6 tysiąca firm, głównie jednoosobowych działalności gospodarczych.

Obecnie w Polsce działa 49 tysięcy firm taxi - to najniższy wynik od 15 lat.

Dla porównania, w 2019 roku funkcjonowało 71 tysięcy takich firm.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Z analiz Dun&Bradstreet (D&B), przygotowanych specjalnie dla "Rz", wynika, że obecnie w kraju działa 49 tys. firm taxi. To wynik najniższy od 15 lat.

Dla porównania w 2019 r. było ich 71 tys. Uśredniając, w ubiegłym roku każdego dnia znikało z rynku pięć firm, przy czym zjawisko uległo znacznemu przyspieszeniu w drugiej połowie roku.

Jak czytamy w "Rz", analizy pokazują, że 43 proc. podmiotów jest w słabej kondycji, a kolejne 24 proc. - w bardzo złej.

Cytowany przez "Rz" Tomasz Starzyk, ekspert D&B, jako przyczyny tego zjawiska wskazał bardzo wysokie koszty prowadzenia działalności, podatki, koszty paliwa, amortyzacji auta, koszty osobowe, a także globalne firmy na aplikację, które świadczą usługi prawie czterokrotnie taniej.