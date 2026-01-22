Od stycznia 2026 roku szpitale muszą radzić sobie bez dodatkowych środków z pilotażowego programu "Dobry posiłek w szpitalach" - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Nowa stawka żywieniowa, ustalona przez NFZ, jest niższa o 4,50 zł od tej obowiązującej w programie. Dyrektorzy placówek ostrzegają, że utrzymanie dotychczasowych standardów żywienia pacjentów będzie bardzo trudne.
- Zakończył się pilotaż programu "Dobry posiłek w szpitalach", finansowany od 2023 roku.
- Nowa stawka żywieniowa wynosi 21 zł dziennie, a dla kobiet w ciąży 23,50 zł - to o 4,50 zł mniej niż w czasie pilotażu.
Z końcem 2025 roku zakończył się pilotażowy program "Dobry posiłek w szpitalach", który przez ostatnie dwa lata miał poprawić jakość wyżywienia pacjentów w polskich placówkach medycznych. Na realizację programu przeznaczono ponad miliard złotych, a udział w nim wzięły 582 szpitale, co pozwoliło większości hospitalizowanych liczyć na lepsze i bardziej zbilansowane posiłki.
W trakcie pilotażu dzienna stawka żywieniowa wynosiła 25,62 zł na pacjenta. Dla porównania, przed wprowadzeniem programu była ona nawet trzykrotnie niższa i nie przekraczała 10 zł. Po zakończeniu pilotażu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustaliła nową stawkę na poziomie 21 zł dziennie, a dla kobiet w ciąży - 23,50 zł. To o 4,50 zł mniej niż w czasie trwania programu.
Ministerstwo Zdrowia, chcąc uniknąć powrotu do dawnych praktyk oszczędzania na jedzeniu kosztem pacjentów, wprowadziło rozporządzenie określające standardy żywienia w szpitalach. Zgodnie z nowymi przepisami, posiłki mają być zbilansowane, urozmaicone, dostosowane do potrzeb zdrowotnych i kulturowych pacjentów oraz konsultowane z lekarzem.
Szpitale mają okres przejściowy na wdrożenie nowych standardów, jednak dyrektorzy placówek już teraz alarmują, że przy niższej stawce utrzymanie dotychczasowej jakości posiłków będzie bardzo trudne. Wskazują również, że w trakcie pilotażu środki na żywienie trafiały do szpitali osobnym strumieniem, co zapobiegało ich wydatkowaniu na inne cele, np. leki. Teraz ta sytuacja może się zmienić.