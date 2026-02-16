Pociąg z kilkudziesięcioma podróżnymi wykoleił się w poniedziałek w pobliżu Goppenstein w południowej części Alp Szwajcarskich. Pięć osób zostało rannych. Przyczyną wykolejenia miała być lawina.

Pociąg wykoleił się w Alpach Szwajcarskich / fot. Polizei Wallis

W pobliżu miejscowości Goppenstein w Alpach Szwajcarskich wykoleił się pociąg.

Do wypadku doszło w poniedziałek rano, około godziny 7:00.

Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) wstrzymały ruch kolejowy na odcinku Goppenstein-Brig z powodu lawiny.

"Goppenstein, godz. 7, wykoleił się pociąg. Prawdopodobnie ranni, trwa akcja ratunkowa. Wkrótce więcej informacji" - przekazała rano na X policja kantonu Valais, w którym doszło do wypadku.

Wstępne dochodzenie sugeruje, że lawina mogła zablokować tory tuż przed przejazdem pociągu - poinformowała później policja.

W chwili wypadku na pokładzie znajdowało się 29 osób. Pięć osób zostało rannych, z czego jedna musiała zostać przetransportowana do szpitala w Sionie. Pozostałe cztery zostały opatrzone na miejscu przez pogotowie ratunkowe i nie wymagały hospitalizacji. Wszyscy pozostali pasażerowie zostali ewakuowani. Aby zapewnić dalszą podróż, uruchomiono zastępczą linię autobusową między Goppenstein a Gampel - podała w komunikacie policja.

Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) poinformowały, że z powodu lawiny ruch kolejowy "jest wstrzymany między Goppenstein a Brig" i taka sytuacja ma potrwać co najmniej do wtorku rano. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu jest to związane z wykolejeniem się pociągu.

Wszczęto śledztwo w sprawie wykolejenia pociągu.