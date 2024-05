"W Poznaniu razem tworzymy miasto przyjazne wszystkim, pełne życzliwości i szacunku" - przekazał prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Poznań zaprezentował nową strategię komunikacji marki, podczas odbywającego się w stolicy Wielkopolski międzynarodowego kongresu "Impact'24".

Poznań ma być domem "dla każdego człowieka, bez względu na pochodzenie, wiek, orientację seksualną, stopień sprawności czy przekonania" - zakomunikował Jaśkowiak. Chcemy, by nowa identyfikacja wizualna łączyła wielowiekową tradycję Poznania z wizerunkiem nowoczesnego miasta, jakie wspólnie tworzymy - powiedział.

Logo marki Poznań to dom, który jest zarazem literą "P". Gwiazdka nad domem symbolizuje poznańskie wartości: kompaktowość, przyjazność i sprawczość, a także dumę, wolność i człowieka. Równocześnie dyskretnie nawiązuje do poprzedniego logotypu, który zdążył już się zadomowić w pamięci mieszkańców i turystów. To symbol kontynuacji, oraz współgrania przeszłości i przyszłości, tradycji i nowoczesności. Sam znak domu po odwróceniu tworzy literę "P" - inicjał imion świętych Piotra i Pawła. Zarówno dom, jak i gwiazdka umieszczone są w tarczy, której kształt występuje w herbie Miasta. To czytelny znak, podkreślający jak ważna jest dla poznanianek i poznaniaków tysiącletnia tradycja Poznania.

Piotr, Paweł, początek państwa polskiego, porządek, przedsiębiorczość i pracowitość, przyjazność, przyroda, pride - co łączy wszystkie te słowa? Odpowiedź jest prosta: to Poznań - nasz wspólny dom, informuje oficjalna strona miasta.

Marka jest narzędziem do kreowania wizerunku - podkreśla Cezary Tyliński, pełnomocnik Prezydenta ds. Marki Miasta. - Wizerunek miasta jest sumą wyobrażeń o nim. Wpływają na niego zarówno osoby tu mieszkające, inwestujące, czy odwiedzające Poznań, Wpływ na wizerunek ma także interpretacja naszego dziedzictwa czy położenie geograficzne. Budowanie spójnego wizerunku marki Poznań jest możliwe tylko poprzez wspólne zaangażowanie wielu osób i podmiotów.

Nowa strategia ma pozwolić na wizerunkowe wyróżnienie miasta i pomóc przyciągnąć nowych mieszkańców i biznes, rozwijać turystykę i kulturę oraz angażować wszystkie osoby związane z Poznaniem.