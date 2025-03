Nietypowa budowla stanęła przed Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zakończył się remont dziedzińca, który wywołał sporo kontrowersji. Co takiego pojawiło się przed Zamkiem Cesarskim w Poznaniu?

Nowy pawilon przed poznańskim zamkiem / Beniamin Piłat / RMF24

Nowa odświeżona wersja dziedzińca zamkowego w Poznaniu została dziś otwarta. Przestrzeń budzi mieszane uczucia wśród poznaniaków, a to za sprawą pawilonu, który stanął przed budynkiem ponad stuletniego zamku. Co o nowej budowli sądzą mieszkańcy?

Jestem na nie. Zasłania cały zamek - mówi jedna z mieszkanek. No był kiedyś parking, a teraz to nie wiadomo w sumie co. Bryła nie pasuje do stylu, w jakim zamek został zbudowany, no i zasłania cały zamek - dodaje młoda poznanianka.

Władzie Poznania oraz dyrekcja Centrum Kultury mają jednak nadzieję, że odświeżona wersja dziedzińca, który wcześniej był parkingiem, przyciągnie tłumy mieszkańców oraz turystów.

To nie tylko nowa przestrzeń, ale także symbol zmian w centrum Poznania - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Przywracamy kolejne części miasta poznaniakom i poznaniankom, tworząc miejsca dostępne dla wszystkich i pełne zieleni. Tak było z terenami nad Wartą czy placem Kolegiackim. Ten ostatni był wcześniej parkingiem, a dzisiaj pokazujemy tam historię Poznania i organizujemy rozmaite wydarzenia dla mieszkańców. Mam nadzieję, że podobnie będzie z Otwartym Dziedzińcem. Że stanie się nowym popularnym miejscem na mapie Poznania, tak jak otwarte niedawno mosty Berdychowskie - dodał prezydent.

W nowym pawilonie będzie wkrótce działać kawiarnia.

Dzięki Otwartemu Dziedzińcowi Zamek mocniej wpisuje się w tkankę miasta. Chcieliśmy, by ta przestrzeń była otwarta, dostępna, zielona i zapraszająca do odpoczynku i spotkań - i to się udało - tłumaczy Anna Hryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury Zamek.

CK Zamek planuje organizację w tym miejscu kameralnych koncertów, spektakli teatralnych, warsztatów edukacyjnych i animacji. Zimą lokal zapewni schronienie i ciepłą atmosferę, zachęcając do relaksu przy filiżance kawy, natomiast latem stanie się pulsującym życiem kawiarnianym centrum - podkreślają urzędnicy.