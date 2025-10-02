Makabryczne odkrycie w jednym z hoteli w wielkopolskim Wolsztynie. Znaleziono tam ciało 25-letniej kobiety. Obok był ciężko ranny mężczyzna. 28-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci tych dwóch osób.

Około trzydziestu minut po północy dyżurny wolsztyńskiej policji otrzymał zgłoszenie z numeru alarmowego od zaniepokojonej kobiety - nie mogła skontaktować się z koleżanką, która wybrała się na randkę ze swoim chłopakiem poznanym w internecie.

Po dotarciu na miejsce policjanci znaleźli ciało 25-letniej mieszkanki Wolsztyna oraz rannego 28-latka z Warszawy.

Mężczyzna z licznymi ranami ciętymi przedramienia lewego i prawego został w stanie ciężkim przewieziony do wolsztyńskiego szpitala, gdzie ok. godz. 3 zmarł - mówi Maciej Borowski z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

Para spotykała się od kilku miesięcy. Śledczy kwalifikują sprawę jako zabójstwo i samobójstwo sprawcy.

Na miejscu pracują policyjni technicy, biegły z zakresu medycyny sądowej oraz prokurator.

 

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:
116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
