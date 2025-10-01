W środę przed południem w centrum Namysłowa (woj. opolskie) doszło do potrącenia ciężarnej na oznakowanym przejściu dla pieszych. ​Kobieta trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Namysłów: Ciężarna kobieta potrącona na przejściu dla pieszych

Do wypadku doszło tuż przed godziną 12:00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 63-letni kierowca toyoty, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa 30-letniej pieszej, która znajdowała się już na pasach. Kobieta została uderzona przez pojazd.

Na miejsce skierowano patrol policji, zespół ratownictwa medycznego oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Poszkodowana kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie przechodzi szczegółowe badania.

Zarówno kierujący, jak i piesza byli trzeźwi. Policjanci zabezpieczyli samochód i prowadzą dalsze czynności w sprawie. Poszkodowana kobieta, która znajduje się w piątym miesiącu ciąży, została przewieziona do szpitala, gdzie przechodzi szczegółowe badania.