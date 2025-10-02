Partia jest jak korporacja i czasami trzeba przywracać dyscyplinę, żeby dobrze funkcjonowała. Część radnych trochę zbłądziła – tak o zawieszeniu radnych PiS z dolnośląskiego sejmiku mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprezes partii, Tobiasz Bocheński.

Europoseł i wiceprezes PiS pytany był o konflikt w Prawie i Sprawiedliwości i zawieszenie radnych PiS z dolnośląskiego sejmiku . Nie przeceniałbym tej sprawy. W każdej partii zdarzają się napięcia. Partia jest jak korporacja i czasami trzeba przywracać dyscyplinę, aby dobrze funkcjonowała. To nie jest jakaś sprawa, którą należałoby eskalować w sposób nieprawdopodobny - mówił Tobiasz Bocheński.

Bocheński: Nikt nie wypycha Morawieckiego

Polityk PiS nie chciał potwierdzić doniesień o konflikcie ludzi Michała Dworczyka i Elżbiety Witek. Część radnych trochę zbłądziła i należało ich przywrócić do porządku - powiedział Bocheński.

Popełnili również poważny błąd, pisząc jakieś oświadczenie. Takie sprawy załatwia się wewnętrznie, są odpowiednie procedury. Powinni się bronić i mają pełne prawo do składania wszelkich wyjaśnień w ramach Prawa i Sprawiedliwości. My z zainteresowaniem wysłuchamy tego, co mają do powiedzenia - stwierdził polityk.

Bocheński odrzucił też spekulacje, że chodzi o wypchnięcie z partii byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceprezes Morawiecki ma się świetnie, działa, pracuje na rzecz naszej wspólnej sprawy. Nikt go nigdzie nie wypycha - mówił europoseł.

Flotylla do Strefy Gazy i poseł Sterczewski

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa także o zatrzymaną przez Izrael flotyllę z pomocą dla Strefy Gazy, w składzie której jest m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski. Pierwsza moja myśl to jest nawiązanie do słów Radosława Sikorskiego dotyczących ewakuacji polskich obywateli, gdzie polski rząd miał problem. I teraz mamy taką sprawę, w której absolutnie świadomie polski parlamentarzysta płynie do strefy objętej konfliktem zbrojnym. No i jestem ciekawy, czy Radosław Sikorski też będzie go chciał ewakuować, czy nie - mówił Bocheński.

Pan Sterczewski jest specjalistą od zbliżania się do różnych granic, czy to polsko-białoruskiej, czy widać również po Morzu Śródziemnym teraz postanowił żeglować i kompromitować nas - mówił wiceprezes PiS.

Dla mnie jego zachowanie jest elementem promocji własnej osoby i próbowaniem ściągnięcia uwagi na siebie, a nie na tę sprawę. To jest żenujące - dodał.

Jeżeli chodzi o Radosława Sikorskiego i polskie MSZ, to mają problem, bo przedstawiciel władzy ustawodawczej, poseł obdarzony immunitetem, wybrany przez Polaków do pełnienia mandatu, sam wpakował się w sytuację, czy zaraz się wpakuje, w której stawia MSZ w trudnej sytuacji - podkreślił Bocheński.

Bocheński: Polska nie powinna wydawać ani ścigać Wołodymyra Ż.

Bocheński był też pytany o sprawę Wołodymyra Ż. - Ukraińca podejrzewanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości o udział w wysadzeniu trzy lata temu gazociągu Nord Stream. Czy Polska powinna go wydawać?

Zależy, na jakiej płaszczyźnie będziemy to rozpatrywać. Czy sprawiedliwości stosowanej przez prawo czy racji stanu? Ja wolę rację stanu. Jeżeli mówimy o racji stanu, to Polska absolutnie nie powinna go ani wydawać, ani go ścigać, bo państwa tak działają, że jeżeli coś się wydarzy, niekoniecznie na ich zlecenie, ale coś korzystnego z ich punktu widzenia geopolitycznego, to chyba nie ma powodu, żeby ścigać taką osobę i nie powinniśmy go wydać - mówił wiceprezes PiS.

Nie wiemy, czy on jest winny, czy jest niewinny, Ale uważam, że Polska nie powinna ani manifestować tego, ani głośno o tym mówić, że się stało, że ten temat jest medialny. Takie sprawy lubią ciszę - podkreślił.

