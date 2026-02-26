Cristiano Ronaldo, jeden z najsłynniejszych piłkarzy świata, nabył 25 proc. udziałów w hiszpańskim klubie UD Almeria, występującym obecnie na zapleczu La Liga. Portugalczyk zapowiada wsparcie dla dalszego rozwoju drużyny i widzi w niej duży potencjał inwestycyjny.

Cristiano Ronaldo inwestuje w hiszpański futbol. Kupuje udziały w UD Almeria / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Jak poinformował w czwartek za pośrednictwem swojej spółki CR7 Sports Investments, Cristiano Ronaldo zdecydował się na zakup 25 proc. udziałów w UD Almeria. Portugalczyk podkreślił, że klub ma solidne podstawy oraz wyraźny potencjał do wzrostu. Zapowiedział ścisłą współpracę z władzami klubu, by wspierać jego rozwój.

Komentatorzy z Portugalii i Hiszpanii zwracają uwagę, że inwestycja Ronaldo może okazać się opłacalna, jeśli UD Almeria awansuje do hiszpańskiej ekstraklasy. Obecnie klub zajmuje trzecie miejsce w tabeli, tracąc dwa punkty do lidera - Racingu Santander. W przeszłości Almeria wielokrotnie występowała już w La Liga, a jej barwy reprezentowali m.in. Darwin Nunez, Luis Suarez czy Kalu Uche (znany z występów w Wiśle Kraków).

Media łączą inwestycję Ronaldo z osobą Mohameda Al-Khereijiego, saudyjskiego biznesmena, który od 2025 roku pełni funkcję prezesa UD Almeria. To kolejny przykład rosnącego zaangażowania kapitału z Bliskiego Wschodu w europejski futbol.

Ronaldo – piłkarz i przedsiębiorca

Cristiano Ronaldo od lat inwestuje w różne branże - od odzieżowej, przez IT, po hotelarstwo i ceramikę. W ostatnich miesiącach dołączył do udziałowców amerykańskiej firmy Perplexity, rozwijającej wyszukiwarkę opartą na sztucznej inteligencji, oraz zainwestował w hiszpańską organizację MMA WOW FC.

41-letni Ronaldo od 2023 roku gra w Arabii Saudyjskiej w barwach Al-Nassr, a wciąż występuje także w reprezentacji Portugalii. W sezonie 2024-25 zarobił ponad 280 mln dolarów, co czyni go najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie według magazynu "Forbes". Na drugim miejscu znalazł się Lionel Messi z zarobkami 130 mln dolarów.