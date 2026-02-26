Szwedzka policja została postawiona w stan gotowości po otrzymaniu informacji o możliwym zagrożeniu dla infrastruktury energetycznej w regionie nordyckim – poinformowała telewizja TV4. Według doniesień, za groźbą stoi osoba powiązana z obcym państwem, a potencjalny atak miałby nastąpić "w najbliższej przyszłości". Nie ujawniono jednak, o które państwo chodzi ani nie podano konkretnej daty.

Alarm w Szwecji. Groźba dla infrastruktury, w tle wątek polski (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W związku z zagrożeniem wzmocniono ochronę kluczowych obiektów energetycznych w ramach międzynarodowej operacji. Szwedzki Urząd ds. Energii potwierdził, że otrzymał informacje dotyczące możliwego ataku. Podobne stanowisko zajęła rzeczniczka Urzędu Obrony Cywilnej, Anna Wennerstroem, zapewniając o ścisłej współpracy z odpowiednimi służbami. Ostrzeżenie pochodziło od Agencji Wojskowego Rozpoznania Radioelektronicznego (FRA).

Rzecznik FRA, Ola Billger, wskazał, że tłem obecnych działań jest cyberatak na polski sektor energetyczny , do którego doszło pod koniec grudnia 2025 roku. Jak wynika z informacji polskiego rządu, 29 grudnia 2025 roku przeprowadzono skoordynowany cyberatak na polskie farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, prywatną spółkę produkcyjną oraz elektrociepłownię obsługującą blisko pół miliona odbiorców. Celem ataku było zakłócenie pracy infrastruktury poprzez uszkodzenie systemów sterowania.

Szwedzki operator sieci elektroenergetycznej Svenska Kraftnat poinformował o zwiększeniu ochrony swoich obiektów, nie podając jednak, kiedy podjęto tę decyzję.

Do krajów nordyckich, oprócz Szwecji, należą Dania, Norwegia, Finlandia oraz Islandia.