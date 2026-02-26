Pawła Śliza, przewodniczącego klubu Polski 2050, zapytamy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o kolejne odejścia z ugrupowania, a także o to, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dostanie tekę wicepremiera. Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o godz. 18.02 do RMF FM.

Paweł Śliz / Kuba Rutka / RMF FM

Niedawno wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch podjął decyzję o opuszczeniu Polski 2050. Wcześniej z partią pożegnało się m.in. kilkudziesięciu działaczy z województwa świętokrzyskiego. Czy ugrupowanie przetrwa najbliższe miesiące? Jaki jest pomysł na zatrzymanie działaczy? Czy klub parlamentarny Centrum jest zagrożeniem dla Polski 2050.

Pawła Śliza zapytamy także, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzyma stanowisko wicepremiera. Co się stanie, jeśli Donald Tusk się na to nie zgodzi?

W najnowszym sondażu United Survyes by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polska 2050 może liczyć na poparcie zaledwie 1,0 proc. ankietowanych. Jak poprawić wyniki?

Masz pytanie? Zadaj je już teraz i bądź częścią Popołudniowej rozmowy w RMF FM!

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy o godz. 18.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video