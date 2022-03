Do najstarszego gmachu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu wróciły książki. Będzie tam działać Filia Sztuki. Właśnie skończyła się modernizacja budynku, a czytelnicy będą mogli podziwiać jej efekty od najbliższej niedzieli.

Wnętrza najstarszego gmachu Biblioteki Raczyńskich / Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu /

Prace trwały trzy lata. Budynek, w którym w 1829 roku Edward Raczyński utworzył ufundowaną przez siebie Bibliotekę został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wymienione zostały instalacje, odnowione wspaniałe sztukaterie, zakupiono sprzęt audiowizualny i przystosowano pierwsze piętro do potrzeby Filii Sztuki.

Czytelnicy będą mieli do dyspozycji w tym miejscu około 32 tys. książek i 34 tys. zbiorów muzycznych. Zostały one przeniesione z filii przy ul. Wronieckiej.

W Filii Sztuki czytelnicy znajdą książki o architekturze, rzeźbie, rysunku, muzyce, teatrze, a także filmie, wzornictwie i modzie.

Publikacje mogą być pomocne przy pisaniu prac naukowych, stać się inspiracjami dla działań kreatywnych, wspierać w samokształceniu. Lekturę dla siebie znajdą tu zarówno ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z teorią i historią sztuki, jak i osoby o sprecyzowanych zainteresowaniach, poszukujące szczegółowych opracowań - podkreśla Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskich.

W ponad 100 działach tematycznych, będzie można pożyczyć biografie artystów, publikacje z zakresu historii kultury, książki o wnętrzach, plakacie, ilustracji książkowej, rzemiośle artystycznym, teorii komiksu. W części muzycznej zbiorów - poza książkami - wielbiciele różnych gatunków muzycznych znajdą szeroki wybór płyt CD i winyli. Płyty CD będzie można wypożyczyć, a winyli posłuchać na miejscu.

Filia Sztuki przy pl. Wolności będzie otwarta dla czytelników od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 20.00 oraz w soboty od 10.00 do 17.00.

Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych kosztowała ponad 21 mln zł. Ponad 16 mln zł stanowiło dofinansowanie z funduszy UE.

Oprócz modernizacji gmachu specjaliści przeprowadzili konserwację cennych i bardzo pięknych atlasy m.in. z XVI i XVII wieku. Będą one pokazane publiczności w maju na wystawie w Galerii Atanazego - zapowiada Katarzyna Wojtaszak.

W najbliższą niedzielę zaplanowano oprowadzanie po gmachu Biblioteki oraz pokazy bezcennych atlasów, ale zainteresowanie było tak duże, że wszystke terminy są już zarezerwowane. Bibliotekarze planują kolejne wycieczki. Informacji o nich szukać można www.bracz.edu.pl i w mediach społecznościowych Biblioteki.

Zobacz jak wygląda teraz najstarszy budynek Biblioteki Raczyńskich: