Sanepid ostrzega mieszkańców sześciu miejscowości w powiecie poznańskim przed korzystaniem z wody bez wcześniejszego przegotowania. W wodociągu wiejskim w Rogalinie wykryto bakterie z grupy coli.
W środę 23 października 2025 roku, powiatowy sanepid w Poznaniu poinformował o wykryciu bakterii z grupy coli w wodociągu wiejskim zaopatrującym mieszkańców Rogalina, Rogalinka, Świątnik, Sasinowa, Radzewic oraz Mieczewa. Badania kontrolne wykazały obecność niebezpiecznych bakterii, co zmusiło służby sanitarne do wydania specjalnych zaleceń dotyczących korzystania z wody.
Woda z wodociągu może być używana do spożycia wyłącznie po przegotowaniu. Dotyczy to nie tylko picia, ale także przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów, naczyń oraz kąpieli noworodków i niemowląt. Sanepid podkreśla, że przegotowanie wody jest konieczne, aby uniknąć ryzyka zakażenia.
Do pozostałych celów domowych, takich jak kąpiel dorosłych, prace porządkowe czy spłukiwanie toalety, woda może być używana bez ograniczeń.
W związku z wykryciem bakterii prowadzone są działania dezynfekcyjne. Sanepid ostrzega, że w najbliższym czasie mieszkańcy mogą odczuć pogorszenie smaku i zapachu wody, co jest efektem zwiększonej zawartości związków chloru używanych do dezynfekcji.