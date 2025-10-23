Sanepid ostrzega mieszkańców sześciu miejscowości w powiecie poznańskim przed korzystaniem z wody bez wcześniejszego przegotowania. W wodociągu wiejskim w Rogalinie wykryto bakterie z grupy coli.

Problem dotyczy mieszkańców sześciu miejscowości: Rogalina, Rogalinka, Świątnik, Sasinowa, Radzewic i Mieczewa.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

W środę 23 października 2025 roku, powiatowy sanepid w Poznaniu poinformował o wykryciu bakterii z grupy coli w wodociągu wiejskim zaopatrującym mieszkańców Rogalina, Rogalinka, Świątnik, Sasinowa, Radzewic oraz Mieczewa. Badania kontrolne wykazały obecność niebezpiecznych bakterii, co zmusiło służby sanitarne do wydania specjalnych zaleceń dotyczących korzystania z wody.

Zalecenia sanepidu

Woda z wodociągu może być używana do spożycia wyłącznie po przegotowaniu. Dotyczy to nie tylko picia, ale także przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów, naczyń oraz kąpieli noworodków i niemowląt. Sanepid podkreśla, że przegotowanie wody jest konieczne, aby uniknąć ryzyka zakażenia.

Do pozostałych celów domowych, takich jak kąpiel dorosłych, prace porządkowe czy spłukiwanie toalety, woda może być używana bez ograniczeń.

Dezynfekcja wodociągu i możliwe utrudnienia

W związku z wykryciem bakterii prowadzone są działania dezynfekcyjne. Sanepid ostrzega, że w najbliższym czasie mieszkańcy mogą odczuć pogorszenie smaku i zapachu wody, co jest efektem zwiększonej zawartości związków chloru używanych do dezynfekcji.



