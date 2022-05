Ogromne serce, w którym krzyżują się dłonie dwóch osób oraz flaga Polski i Ukrainy, całość wieńczy napis "Podaj rękę Ukrainie" - tak wygląda dywan kwiatowy, który powstał w centrum Poznania. Do jego wykonania użyto ponad 150 tysięcy tulipanów.

Jak informuje poznański urząd miasta, "projekt dywanu kwiatowego jest podziękowaniem".

Dywan jest żywym pomnikiem dla osób, które odeszły od nas z powodu wojny, pozostały na niej, bądź przybyły do Poznania i Wielkopolski uciekając od jej niebezpieczeństwa - informuje poznański oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, które zainicjowało akcję tworzenia kwietnych dywanów w sercu Wielkopolski.

Do akcji przyłączyli się również studenci Koła Naukowego Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Teren udostępniony został przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Kolejny rok przyłączamy się do akcji, która niesie ze sobą wyjątkowy wymiar społeczny. To wyraz solidarność z naszymi gośćmi z Ukrainy - mówi Klaudia Beker z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Poznańskie Dywany Kwiatowe to akcja zapoczątkowana w 2013 roku. Od tego czasu w parku Adama Mickiewicza co roku pojawiają się kwietne kompozycje, nawiązujące do ważnych wydarzeń.