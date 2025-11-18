​Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał we wtorek prawomocny wyrok ws. Kamila M. i utrzymał w mocy wymierzoną mu przez sąd I instancji karę 15 lat pozbawienia wolności. 33-latek z Leszna był oskarżony o wykorzystanie seksualne siedmiorga małoletnich w wieku od 6 do 11 lat.

Kamil M. prawomocnie skazany, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy karę 15 lat więzienia dla Kamila M., skazanego za wykorzystanie seksualne siedmiorga dzieci.

33-latek działał od 2011 r., m.in. jako wolontariusz w placówkach opiekuńczych oraz nawiązywał kontakty z matkami ofiar przez internet.

Sąd orzekł karę w systemie terapeutycznym, dożywotni zakaz pracy z małoletnimi oraz zakazy kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonych.

Wyrok jest prawomocny; apelacja obrony została oddalona z niewielkimi, formalnymi zmianami.

W marcu 2023 r. do policjantów w Lesznie zgłosiła się kobieta - według jej zawiadomienia jako nieletnia miała być molestowana przez znanego jej mężczyznę. Policja podała, że wykorzystywał on dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Udzielał się m.in. jako wolontariusz w placówkach zajmujących się opieką nad nimi.



Kamilowi M. przedstawiono łącznie osiem zarzutów dotyczących wykorzystania seksualnego siedmiorga małoletnich mieszkających w rejonie Leszna. Według ustaleń śledczych mężczyzna krzywdził dzieci od 2011 r. Jednym ze sposobów działania oskarżonego było nawiązywanie przez internet kontaktów towarzyskich z matkami swoich przyszłych ofiar.

Kamila M. skrzywdził siedmioro dzieci

Proces Kamila M. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się w lipcu 2024 roku. Z uwagi na dobro poszkodowanych małoletnich sąd na wniosek prokuratury wyłączył jawność postępowania. W maju tego roku sąd skazał Kamila M. na 15 lat więzienia.



Sąd uznał m.in., że mężczyzna wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu doprowadził do obcowania płciowego i do innych czynności seksualnych małoletnią dziewczynkę będącą pod jego opieką. Miało to miejsce w czasie od 2013 do 2017 roku. Kamil M. znęcał się też nad dzieckiem psychicznie, szantażując, że popełni samobójstwo, gdy pokrzywdzona zerwie z nim kontakt. Ponadto sąd uznał Kamila M. winnego przestępstw utrwalania i posiadania treści pornograficznych z udziałem osoby małoletniej.

Wyrok dla Kamila M.

Sąd Okręgowy orzekł, że kara będzie wykonywana w systemie terapeutycznym. Nałożył także na mężczyznę dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów oraz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi.

Zakazał także kontaktowania się z siedmiorgiem pokrzywdzonych i zbliżania się do nich oraz nałożył zakaz zbliżania się do placówek szkolno-wychowawczych przeznaczonych dla małoletnich. Sąd zasądził też zapłatę zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanych.



Od tego wyroku apelację do sądu II instancji skierował obrońca oskarżonego. We wtorek sprawę rozpoznał Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Rzeczniczka poznańskiego sądu apelacyjnego sędzia Elżbieta Fijałkowska poinformowała PAP, że sąd ten utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, wprowadzając jedynie nieznaczne, formalne zmiany, które nie mają wpływu na orzeczoną karę pozbawienia wolności. Wtorkowy wyrok sądu jest już prawomocny.