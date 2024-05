Nietypowe badania prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalne pułapki rozstawione na poboczach dróg mają wyłapywać owady zapylające. To miseczki z wodą i detergentem.

/ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / Materiały prasowe

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego rozpoczęli badania nad owadami zapylającymi. To międzynarodowy projekt, realizowany w kilku miastach na świecie. Badania prowadzone są na owadach, które żyją przede wszystkim na poboczach dróg w miastach.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia owadów zapylających w ekosystemie miejskim oraz ich roli w zachowaniu bioróżnorodności. Dzięki współpracy mieszkańców i naukowców będziemy w stanie lepiej zrozumieć i chronić tę ważną grupę organizmów - informują naukowcy.

W związku z badaniami w kilku miejscach Poznania rozstawiono specjalne pułapki na owady, które mają pomóc w badaniach.

Będą one instalowane do 13 września br. Są to miseczki, w których znajduje się woda z kroplą nietoksycznego mydła - czytamy w komunikacie UPP.