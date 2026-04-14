Do 20 lat więzienia grozi 29-letniemu Ukraińcowi mieszkającemu w Poznaniu, który odpowie za okrutne traktowanie swojego 11-miesięcznego syna. Chłopiec od miesiąca jest w szpitalu.

Miesiąc temu matka zawiozła do szpitala im. Karola Jonschera w Poznaniu małego chłopca, który miał liczne obrażenia głowy i nóg. Ustalono, że może być on ofiarą przemocy. Zatrzymany został ojciec dziecka - 29-letni obywatel Ukrainy.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie ojcu dziecka zarzutów spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz znęcania się nad nim ze szczególnym okrucieństwem. Matka została przesłuchana w charakterze świadka - przekazał Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

29-latek odpowie także za znęcanie się nad żoną oraz pozostałą czwórką dzieci - dziewczynkami w wieku od 3 do 6 lat.

Ukrainiec przyznał się do winy. W Polsce przebywa od marca 2024 r.

29-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.